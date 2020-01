Rajd Dakar. Drugie etapowe zwycięstwo polskiej ekipy

Zobacz, co wydarzyło się w kategorii ciężarówek na czwartym etapie Rajdu Dakar. Liderem klasyfikacji jest rosyjska załoga KAMAZ - MASTER z kierowcą Andriejem Karginowem.

Zobacz, co słychać u naszych bohaterów. Jak poradzili sobie z trudnościami 4. etapu Rajdu Dakar?

Upadł na plecy, mocno się potłukł. Dakar już bez jednego Polaka Motocyklista... czytaj dalej » Polacy radzą sobie świetnie. Byli najszybsi na pierwszym etapie, co zapowiadało, że są w doskonałej dyspozycji. Następnego dnia przeżyli jednak chwile załamania, gdy w ich pojeździe awarii uległo zawieszenie. Musieli czekać na ciężarówkę serwisową i stracili szanse na wysoką pozycję w klasyfikacji generalnej.

Po tych problemach szybko doszli do siebie. Wymienili wadliwe amortyzatory i przystąpili do odrabiania strat. Na kolejnych etapach udowodnili, że należą do ścisłej światowej czołówki.

Wygrali, choć nie byli najszybsi

W czwartek toczyli zażartą walkę ze słynnym francuskim kierowcą Cyrilem Despresem, który pięciokrotnie wygrywał Dakar na motocyklu. Później był trzeci w samochodzie, a w tym roku przesiadł się do UTV. Podobnie jak Polacy nie liczy już na zwycięstwo w tegorocznym rajdzie, bowiem nie ukończył jednego z etapów z powodu awarii silnika. W odróżnieniu od Domżały i Martona nie jest jednak ujmowany w klasyfikacjach, bowiem korzysta z tzw. jokera. Dlatego wśród zawodników klasyfikowanych w rajdzie Polacy byli w czwartek najlepsi.

Po przejechaniu 250 kilometrów obie załogi miały czas identyczny co do sekundy. Po kolejnych stu, na mecie odcinka Despres okazał się szybszy o 14 sekund.

Przygoński 9., Sonik 6.

Dziewiąte miejsce na piątym etapie zajął Jakub Przygoński w Mini, a kolejne zwycięstwo odniósł słynny Hiszpan Carlos Sainz. W quadach Rafał Sonik był szósty, a Kamil Wiśniewski siódmy.

Coraz bliżej celu, którym jest miejsce w czołowej dwudziestce, jest motocyklista Maciej Giemza. W czwartek był 27., ale w klasyfikacji generalnej jest już 21.

W piątek uczestników Dakaru czeka ostatni etap przed jednodniową przerwą, z Ha’il do Rijadu. Ma aż 830 km, ale odcinek specjalny to 478 km.

WYNIKI:

motocykle:

1. Toby Price (Australia/KTM 450) 3:57.33 2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450 Rally) strata 1.12 3. Andrew Short (USA/Husqvarna FR 450 Rally) 2.31 ... 27. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 29.04 63. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM 450 Rally) 1:37.49