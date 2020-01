Wreszcie w Azji, u szejków, z piętnastoma Polakami. Rusza Rajd Dakar

Toyota ogłosiła. Alonso pojedzie w Rajdzie Dakar Dotychczas mówiło... czytaj dalej » Pierwszy Rajd Paryż-Dakar wystartował 26 grudnia 1978 roku z paryskiego Placu Trocadero i do 2007 roku kończył się w Afryce. Z powodów bezpieczeństwa w 2008 roku odwołano jego kolejną edycję. W 2009 roku Dakar został przeniesiony do Ameryki Południowej i był to pierwszy przełom w historii rajdu. Kolejnym jest przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.

Jest tam wszystko

Ten ultrakonserwatywny kraj powoli otwiera się na świat i organizuje coraz więcej wydarzeń z udziałem gwiazd światowego sportu. Decyzję o przenosinach na Półwysep Arabski chwali zwycięzca Dakaru z 2015 roku w kategorii quadów Rafał Sonik.

- To świetna decyzja, najlepsza jaką w obecnych warunkach można było podjąć. Możliwości organizacyjne w Ameryce Południowej już się wyczerpały i były powszechne oczekiwanie zmiany. Tam z roku na rok było coraz gorzej, a już ściganie się w Peru w kółko po tych samych trasach było męczące i robione na siłę - pochwalił decyzję organizatorów.



- Arabia Saudyjska jest siedem razy większa od Polski i jest tam wszystko: góry, wąwozy, pustynie. Oni zrobią wszystko, żeby ten rajd się udał i wierzę, że to może być najlepszy Dakar w historii - dodał Sonik.

Źródło: dakar.com Mapa Dakaru 2020

Sonik i Przygoński wśród faworytów

On i kierowca Orlen Teamu Jakub Przygoński mają największe szanse z Polaków na walkę o czołowe miejsca.



Oprócz nich na starcie w Dżuddzie stanie jeszcze 13 Biało-Czerwonych. Quadami pojadą Kamil Wiśniewski, Arkadiusz Lindner i Paweł Otwinowski, motocyklami Adam Tomiczek, Maciej Giemza i Krzysztof Jarmuż. Lekkimi pojazdami UTV arabską pustynię będą przemierzali Aron Domżała i Maciej Marton oraz ich ojcowie Maciej Domżała i Rafał Marton. Przed rokiem synowie świetnie radzili sobie w kategorii samochodów, ale z powodu błędu nawigacyjnego nie ukończyli rajdu.

Roberta Szustkowskiego za kierownicą Tatry będzie pilotował Jarosław Kazberuk, a załogę ciężarówki uzupełnia czeski mechanik Filip Skrobanek. Mechanikiem Tatry prowadzonej przez Francuza Patrice'a Garrouste'a będzie Szymon Gospodarczyk.

Rajd będzie liczył 12 etapów o łącznej długości 7856 kilometrów, z czego 5097 to odcinki specjalne. Start nastąpi 5 stycznia w Dżuddzie (Jeddah) na zachodzie kraju, a metę ostatniego etapu zaplanowano 17 stycznia w miejscowości Al Quiddiya kilkadziesiąt kilometrów od Rijadu. W stolicy Arabii Saudyjskiej uczestnicy będą mieli jedyny dzień odpoczynku. Pierwsza część rajdu będzie szybsza, a druga typowo piaszczysta.



Z pewnością jak zwykle największą uwagę przyciągnie rywalizacja samochodów. W Dakarze wystąpią wszyscy czołowi kierowcy świata, z ubiegłorocznym zwycięzcą Katarczykiem Nasserem Al-Attiyah czy 13-krotnym triumfatorem Francuzem Stephanem Peterhanselem. Wystartuje także m.in. były mistrz świata Formuły 1 Hiszpan Fernando Alonso w parze z hiszpańskim motocyklistą i poprzednim dyrektorem sportowym Dakaru Markiem Comą.



Ciekawie zapowiada się rywalizacja motocyklistów. Zwycięska w minionych 18 edycjach marka KTM powraca na trasę z trójką byłych triumfatorów - Toby Price (2019, 2016), Matthias Walkner (2018) i Sam Sunderland (2017) będą walczyć o kolejną wygraną. Ich największymi rywalami wydają się być kierowcy Yamahy - Joan Barreda, Ricky Brabec czy Kevin Benavides.



W rywalizacji ciężarówek jak zwykle faworytami będą załogi rosyjskich Kamazów. Najgroźniejszym rywalem Sonika w kategorii quadów będzie dwukrotny zwycięzca Dakaru Chilijczyk Ignacio Casale.



Trasa Rajdu Dakar (5-17 stycznia w Arabii Saudyjskiej):

5 stycznia - 1. etap: Dżudda - Al-Wadżh (752 km/319 km odcinek specjalny)

6 stycznia - 2. etap: Al-Wadżh - Neom (401 km/367 km)

7 stycznia - 3. etap: Neom - Neom (489 km/404 km)

8 stycznia - 4. etap: Neom - Al-Ula (676 km/453 km)

9 stycznia - 5. etap: Al-Ula - Ha'il (563 km/353 km)

10 stycznia - 6. etap: Ha'il - Rijad (830 km/478 km)

11. stycznia - dzień przerwy w Rijadzie

12. stycznia - 7. etap: Rijad - Wadi ad-Davasir (741 km/546 km)

13. stycznia - 8. etap: Wadi ad-Davasir - Wadi ad-Davasir (713 km/474 km)

14. stycznia - 9. etap: Wadi ad-Davasir - Haradh (891 km/415 km)

15. stycznia - 10. etap: Haradh - Shubaytah (608 km/534 km)

16. stycznia - 11. etap: Shubaytah - Haradh (744 km/379 km)

17. stycznia - 12. etap: Haradh - Al Quiddiya (447 km/374 km)