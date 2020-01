Przygoński jechał na trzecim miejscu i wtedy zaczął się jego dramat

Tegoroczny Dakar zaczął się dla Przygońskiego najgorzej, jak tylko mógł. Jadący z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem Polak stanął już na 146. kilometrze pierwszego odcinka specjalnego. Wówczas współpracy odmówiło ich Mini.

Do momentu awarii para zajmowała trzecie miejsce, z niewielką stratą do prowadzącego na tym etapie rywalizacji Katarczyka Nasera Al-Attiyah.



Organizatorzy imprezy podali, że czwarty kierowca ubiegłorocznego Dakaru ma poważne problemy techniczne.

- Niestety, wielki pech i mamy awarię skrzyni biegów na samym początku rajdu - doprecyzował Przygoński w relacji prosto z trasy. - Jechaliśmy dobrze, na trzeciej pozycji, ale w jednym momencie straciliśmy biegi i samochód przestał jechać. Teraz od kilku godzin robimy skrzynię biegów. To już będzie wielka strata. Wielki pech - powtarzał załamany kierowca.

Załoga Orlen Teamu ciągle pozostaje bez ruchu, podczas gdy czołówka już dojechała do mety odcinka specjalnego.

Sonik dobrze

Niedziela była natomiast pomyślna dla jadącego quadem Rafała Sonika, który uzyskał drugi czas. Polski zwycięzca z 2015 roku przegrał tylko z odwiecznym rywalem, dwukrotnym zwycięzcą Dakaru Chilijczykiem Ignacio Casale. Kamil Wiśniewski uzyskał siódmy rezultat.

Pierwszy etap prowadził z Dżuddy do Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny.