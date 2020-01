Dakar już bez jednego Polaka. "Po ponownej konsultacji z lekarzem"

Zobacz, co wydarzyło się w kategorii ciężarówek na czwartym etapie Rajdu Dakar. Liderem klasyfikacji jest rosyjska załoga KAMAZ - MASTER z kierowcą Andriejem Karginowem.

Słabszy dzień Sonika w Dakarze. Wypadł poza podium Rafał Sonik zajął... czytaj dalej » Na 350. kilometrze odcinka specjalnego Tomiczek najechał na kamień i siła uderzenia wyrzuciła go w górę. Upadł na plecy i mocno się potłukł. Zdołał dojechać do mety, ale był bardzo obolały. Badania nie wykazały złamań, jednak zawodnik miał duży krwiak.

Tomiczek nie ryzykował

- Jeśli będę miał utrudnione ruchy, to nie będę ryzykował kolejnego wypadku. Decyzję podejmę w czwartek rano po konsultacji z lekarzem - powiedział w środę wieczorem.

Tomiczek przejechał odcinek dojazdowy czwartkowego etapu, jednak na starcie odcinka specjalnego się nie pojawił.

"Po ponownej konsultacji z lekarzem jestem zmuszony wycofać się z dalszego udziału w tegorocznej edycji" - poinformował motocyklista za pośrednictwem Facebooku. "Dziękuję za wsparcie Orlen Team i wszystkim Wam za dobre słowo" - dodał. Jest pierwszym Polakiem, który w trwającej imprezie musiał zrezygnować z rywalizacji.









Teoretycznie będzie mógł skorzystać z możliwości jazdy na kolejnych etapach, ale już poza klasyfikacją generalną. Tzw. joker został jednak wprowadzony z myślą o zawodnikach, którzy nie zdołali dojechać do mety z powodu kłopotów technicznych.



Dla Tomiczka był to trzeci start w Dakarze. W 2017 roku nie dojechał do mety z powodu choroby, a w 2019 zajął wysokie 16. miejsce.