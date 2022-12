Dziennikarz TVN Turbo wygrał Kryterium Asów na Karowej

Marczyk, pilotowany przez Szymona Gospodarczyka, po przedostatnim odcinku na Torze Służewiec miał ponad 12 sekund przewagi nad Wojciechem Chuchałą.

Ostatecznie Chuchała nie zmieścił się w czołowej trójce, a Marczyk triumfował nie tylko na odcinku, ale również w całym rajdzie z ponad 13 sekundami przewagi. Trzecie miejsce zajęli Marek Nowak i Adam Grzelka.

Triumf dziennikarza TVN Turbo

W Kryterium Asów na Karowej, które nie jest zaliczane do klasyfikacji generalnej wyścigu, z czasem 2:13.27 zwyciężyli Łukasz Byśkiniewicz i Adam Jędraszek z TVN Turbo Rally Team. Pierwszy z wymienionych to na co dzień dziennikarz stacji. W całym rajdzie uplasowali się na 10. miejscu.

Kolejny udany start zanotowali Marczyk i Gospodarczyk, którzy zajęli drugie miejsce. Podium uzupełnili Jarosław i Marcin Szeja (Hyundai i20 R5).

W Rajdzie Barbórka udziału nie wziął Kajetan Kajetanowicz. Kierowca, który pomimo złamania żeber podczas wieńczącego sezon WRC Rajdu Japonii postanowił wystartować, nie otrzymał zgody od sędziów.

"Niestety, podczas badania kontrolnego delegat techniczny dostrzegł element klatki, który nie spełniał wymogów regulaminowych i w razie wypadku mógł zagrażać naszemu bezpieczeństwu" – napisał w mediach społecznościowych kierowca Rally Orlen Team.

Kajetanowicz to ośmiokrotny triumfator Rajdu Barbórka i dziewięciokrotny zwycięzca Kryterium Asów na Karowej.