Przygoński po raz kolejny w najlepszej trójce Rajdu Dakar

Kapitalna jazda Sebastiena Loeba na 6. etapie Rajdu Dakar. Francuz w niedzielę był najszybszy, dzięki czemu wskoczył na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. O dużym pechu może mówić Kuba Przygoński. Polak musiał wymienić skrzynię biegów w swoim samochodzie, przez co stracił ponad godzinę. Obecnie Przygoński jest 6. w "generalce".

Jakub Przygoński jadący Mini zajął piąte miejsce na piątym etapie Rajdu Dakar z Tacny do Arequipy w Peru i utrzymał czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na szóste miejsce w kategorii quadów awansował Kamil Wiśniewski (Can-am).

Jakub Przygoński jadący Mini zajął trzecie miejsce na trzecim etapie Rajdu Dakar z San Juan de Marcona do Arequipy w Peru. W klasyfikacji generalnej awansował na piątą lokatę. Wśród kierowców samochodów dobrze spisał się też ósmy w środę Aron Domżała (Toyota).

Sebastian Loeb i Daniel Elena zwyciężyli na drugim odcinku specjalnym Rajdu Dakar. Niestety Jakub Przygoński nie powtórzył wyczynu z dnia wcześniej i zajął dopiero 13. pozycję, ale strata do lidera nie jest duża i wynosi około dziewięciu minut.

To czwarte podium kierowcy Orlen Teamu w tegorocznej edycji Dakaru. Wcześniej trzykrotnie również był trzeci. Szans na końcowy sukces jednak już nie ma, bowiem na niedzielnym etapie stracił ponad godzinę z powodu awarii skrzyni biegów. W klasyfikacji generalnej jest szósty i traci do al-Attiyah 2:19.50.

Wygrał po raz czwarty

Przygoński tym razem bez przygód. Utrzymał wysoką pozycję w Rajdzie Dakar Kierowca Orlen... czytaj dalej » Jadący Peugeotem w specyfikacji z 2017 Loeb, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata, wygrał już czwarty etap w tegorocznym Dakarze. Jednak i on szans na zwycięstwo raczej nie ma, bowiem wcześniej poniósł duże straty.



Z kolei Al-Attiyah jest coraz bliższy trzeciego zwycięstwa w Dakarze, ale po raz pierwszy za kierownicą Toyoty. Na dwa etapy przed zakończeniem rajdu ma już 46.29 przewagi nad Hiszpanem Nani Romą (Mini). Trzeci z minimalną stratą do Romy jest Loeb, a na czwarte miejsce spadł 13-krotny triumfator Dakaru Stephan Peterhansel (Mini), który we wtorek zakopał się w wydmach.

Koniec marzeń Giemzy

Z powodu awarii motocykla (KTM) z rajdu musiał wycofać się Maciej Giemza. Drugi motocyklista Orlen Teamu Adam Tomiczek (KTM) uzyskał 23. czas i w klasyfikacji generalnej jest już 17.



We wtorek pecha miał dotychczasowy lider Amerykanin Ricky Brabec (Honda), który również pożegnał się z imprezą. Podobnie jak Giemza zakończył jazdę na początku odcinka specjalnego.



Polak po raz drugi startował w Dakarze. Przed rokiem był 24., a obecnie zajmował 22. miejsce. Brabecowi już trzeci rok z rzędu nie udało się ukończyć tej najbardziej wymagającej imprezy terenowej na świecie.



Etap wygrał ubiegłoroczny zwycięzca Austriak Matthias Walkner, a prowadzenie w imprezie objął jego kolega z fabrycznego zespołu KTM, trzeci we wtorek, Australijczyk Toby Price. Ma jednak tylko minutę i trzy sekundy przewagi nad Chilijczykiem Pablo Quintanillą (Husqvarna). Motocykle marki KTM były najszybsze w 17 ostatnich edycjach Dakaru.

Wyniki:



samochody

1. Sebastien Loeb (Francja/Peugeot) 3:54.53

2. Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota) strata 7.27

3. Jakub Przygoński (Polska/Mini) 15.15



klasyfikacja generalna

1. Al-Attiyah 29:15:50

2. Nani Roma (Hiszpania/Mini) 46.29

3. Loeb 46.45

...

6. Przygoński 2:19.50



motocykle

1. Matthias Walkner (Austria/KTM) 3:55.25

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) strata 45 s

3. Toby Price (Australia/KTM) 1.13

...

23. Adam Tomiczek (Polska/KTM) 48.17



klasyfikacja generalna

1. Price 28:53.08

2. Quintanilla 1.03

3. Walkner 6.35

...

17. Tomiczek 4:26.46