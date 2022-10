Hołowczyc zabrał głos po wypadku. "Dziękuję za troskę"

29.11.2018 | Ponad 90 załóg zgłosiło się do 56. Rajdu Barbórka, który w sobotę odbędzie się w Warszawie. Wystartują m.in. czterokrotny wicemistrz świata Fin Mikko Hirvonen, mistrzowie Europy Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz oraz cała krajowa czołówka. Transmisja w TVN Turbo w sobotę od godziny 18.15 oraz na na kanale YouTube.

Hołowczyc: Rajd Barbórka to dla mnie podróż sentymentalna

Przypominamy, że auto prowadzone przez Hołowczyca dachowało w minioną niedzielę na drodze w lesie niedaleko Oleszna. W tej samej okolicy odbywał się Rajd Baja 22 Drawsko, w którym słynny kierowca brał udział. Auto Krzysztofa Hołowczyca dachowało. "Kierowca został pouczony" W minioną... czytaj dalej »

Hołowczyc podziękował za troskę

Jego pojazd był niezdolny do kontynuowania jazdy, ale na szczęście zdarzenie to nie stanowiło zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Również Hołowczyc wyszedł z niego bez szwanku, co potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W czwartek opublikował on na Instagramie zdjęcie z wakacji. Uśmiechnięty i pełen energii podkreślił, że przyszedł czas na zasłużony odpoczynek w ciepłym klimacie po trudach sezonu. Uspokoił też kibiców, że nie doznał obrażeń we wspomnianym wypadku.

"Wszystkim zainteresowanym moim stanem zdrowia dziękuję za troskę, to bardzo miłe. U mnie wszystko w najlepszym porządku, czuję się doskonale" - poinformował na swoim profilu Hołowczyc.



W zdarzeniu drogowym w okolicy Oleszna nie uczestniczyli inny kierowcy. Hołowczyc został na miejscu przebadany alkomatem, który nie wykazał w jego organizmie obecności alkoholu. Skończyło się na pouczeniu i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego stan techniczny nie pozwalał na dalsze poruszanie się.