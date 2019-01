Alonso myśli o starcie w Rajdzie Dakar. "Pragnienie obydwu stron"

Jakub Przygoński jadący Mini zajął piąte miejsce na piątym etapie Rajdu Dakar z Tacny do Arequipy w Peru i utrzymał czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na szóste miejsce w kategorii quadów awansował Kamil Wiśniewski (Can-am).

Kapitalna jazda Sebastiena Loeba na 6. etapie Rajdu Dakar. Francuz w niedzielę był najszybszy, dzięki czemu wskoczył na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. O dużym pechu może mówić Kuba Przygoński. Polak musiał wymienić skrzynię biegów w swoim samochodzie, przez co stracił ponad godzinę. Obecnie Przygoński jest 6. w "generalce".

Nawigowanie podczas Rajdu Dakar jest ogromnym wyzwaniem nawet w ciągu dnia a co dopiero nocą. Zobacz, jak radzili sobie z tym wyzwaniem kierowcy samochodów oraz innych pojazdów.

W zeszłym tygodniu Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który prowadzi w kończącej się w czwartek 41. edycji rajdu i jedzie właśnie Toyotą, wspominał o kontaktach między japońskim producentem a 37-letnim Hiszpanem, który odnosi sukcesy nie tylko na torze Formuły 1 (zakończył karierę w 2018 r.).



Przygoński tuż za podium. I tak awansował w klasyfikacji generalnej Jadący Mini Jakub... czytaj dalej » W 2018 roku Alonso wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans, jadąc w zespole Toyoty razem ze Szwajcarem Sebastienem Buemim i Japończykiem Kazuki Nakajimą. Zwycięska ekipa jechała modelem TS050 o napędzie hybrydowym.

W pogoni za potrójną koroną

Dzięki temu sukcesowi Alonso przybliżył się do realizacji swojego największego sportowego marzenia - wywalczenia potrójnej korony w sportach motorowych. Składa się na nią wygranie 24-godzinnego wyścigu we Francji, zwycięstwo w Grand Prix Monako w Formule 1 oraz triumf w wyścigu Indy 500 w USA. Na razie Hiszpan tylko raz startował w Indy - w 2017 r., ale nie ukończył go z powodu awarii. Planuje udział w tej rywalizacji w 2019 r.