Ambitne plany polskiego nastolatka po sukcesie w Rajdzie Dakar

- Z samochodu kategorii T4 przesiadamy się do T3. Moim ogromnym marzeniem i celem są starty w głównej kategorii razem z najlepszymi kierowcami świata. Przejście do klasy T3 to krok w kierunku spełnienia tego marzenia i szansa na nowe doświadczenia oraz rozwój. Przed Dakarem 2024 na pewno wystartujemy w kilku imprezach treningowych - powiedział najmłodszy w historii zwycięzca Rajdu Dakar (urodził się w 2004 roku), cytowany w komunikacie prasowym.

W planach matura i starty w Europie

Polski kierowca przyznał, że obecnie chce się skupić się na nauce.

- Przede mną jest matura. Po Rajdzie Dakar znajdowaliśmy się na prowadzeniu w mistrzostwach świata w kategorii T4. Podjąłem jednak świadomą decyzję o tym, że w tym roku pogoń za tytułem odkładam na bok - wyjaśnił.

Nie znaczy to jednak, że przed Dakarem nie będzie on nigdzie startować. Ma zamiar wziąć udział w cyklu mistrzostw Europy "Drift Masters European Championship". Rywalizację rozpocznie w maju w Irlandii. Później nadejdzie pora na starty w Szwecji, Finlandii, Łotwie, Niemczech oraz na stadionie PGE Narodowym.

- To właśnie w Polsce, w Warszawie, na tym przepięknym stadionie odbędzie się finał cyklu. Wierzę, że będzie to niesamowita przygoda z bardzo wysokim poziomem sportowej rywalizacji i doskonałą atmosferą - powiedział Goczał.