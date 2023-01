Goczał nieprzypadkowo wygrał Rajd Dakar. "Benzyna we krwi"

Eryk Goczał niedawno wrócił z Dakaru. Był najmłodszym w historii kierowcą startującym w tym najtrudniejszym off-roadowym rajdzie na świecie.

Eryk Goczał o rajdzie Dakar

Goczał był gościem w programie "Fakty po Faktach", gdzie zaprezentował statuetkę Beduina, za zwycięstwo w rajdzie. Wróciła ona w jego ręce dwa dni temu, bo wcześniej zaginęła gdzieś na lotnisku w Dubaju.

- Żartowaliśmy, że Beduin jechał w walizce bez pilota - uśmiechnął się Eryk Goczał. - Zgubili się gdzieś, źle skręcili na lotnisku. Cieszę się, bo przyjechał do mnie dwa dni temu, nie opuszczam go na krok i świętujemy razem. Mam na niego specjalną półkę w siłowni, żeby motywował nas do jeszcze lepszego przygotowania się na następny Dakar. I wspominał te naprawdę dobre chwile - wyjaśnił młody sportowiec.

Rajd Dakar jest bardzo wymagający dla kierowców. A co było najtrudniejsze dla debiutanta Goczała?

- Na pewno mogę powiedzieć o nim, jako o najtrudniejszej rzeczy w moim życiu - ocenił. - Nie potrafię wymienić jednego momentu, bo po drodze było ich wiele. Mówi się na Dakarze, że wygrywa ten, który popełni jak najmniejszą ilość błędów. My też kilka popełniliśmy, ale próbowaliśmy nie poddawać się. Trudnych momentów codziennie było wiele. Jest to bardzo długa trasa, szczególnie w tym roku. Naprawdę trzeba było walczyć - analizował.

Klan Goczałów

Góralska kapela, chóralne śpiewy. Polski zwycięzca Dakaru wrócił do kraju Eryk Goczał,... czytaj dalej » Dla Eryka Goczała rajdy to największa pasja w życiu.

- Naprawdę to kocham - zdradził. - Jest to moja pasja. Zadecydowałem o tym wiele lat temu. Tata podzielił się tym ze mną. Myślę, że benzynę mam we krwi. Mam nadzieję, że będę miał możliwość zwiedzić jak najwięcej dziedzin motorsportu i kontynuować tę pasję. Będziemy się szykować na kolejną edycję Dakaru, choć nie wiem jeszcze w jakiej klasie i w jakim samochodzie. Teraz mamy w planach wzięcie udział w driftingowych mistrzostwach Europy, co jest zupełnie inną dyscypliną. Wprowadzimy różnorodność i tam też będziemy reprezentować Polskę - wyjawił.

Eryk jest najmłodszym z "klanu Goczałów". Jego ojciec Marek i wujek Michał w dwóch ostatnich latach pokazali świetną jazdę, ale na końcowym podium nie udało im się stanąć. Eryk im towarzyszył, ale sam nie mógł wówczas startować z powodu zbyt młodego wieku. Teraz został zwycięzcą, także dla całej drużyny.

- Na Dakarze wystartowaliśmy w trzy załogi. Cieszę się, że jeździmy rodzinnie. Codziennie startujemy osobno, mamy swoje załogi i swoją trasę. Dwa dni przed końcem podjęliśmy jednak decyzję, by grać drużynowo. Za to też jestem wdzięczny chłopakom, bo dwa dni przed końcem oni wzięli ode mnie z samochodu wszystkie części. Przez to ja byłem dużo lżejszy, szybszy i mogłem mocniej atakować podium. Chłopaki jechali za mną trochę jak mobilny serwis. Mogliśmy cisnąć i też przez to wygraliśmy ten Dakar. Ja zrobiłbym tak samo dla nich - zapewnił.

Prawo jazdy

Młody kierowca dopiero od trzech miesięcy ma prawo jazdy. Jak poszły mu egzaminy?

- Technika jazdy w ruchu drogowym jest totalnie inna od rajdów - zauważył. - Myślę, że też towarzyszył mi stres. Miałem jedno podejście, bo tylko tyle czasu dostałem, żeby zapisać się na listę startową do Dakaru. Przygotowałem się w troszeczkę innym stylu, jeździłem L-ką po mieście. Zdałem za pierwszym razem, więc mogliśmy jechać na Dakar.

Jakie plany ma plany na przyszłość?

- Po spełnieniu mojego marzenia w samochodach lekkich, bardzo chciałbym się dalej rozwijać - wyjaśnił. - Nie mam dokładnego planu na przyszłość, ale myślę, że moim największym marzeniem jest ścigać się w najwyższej klasie. W tych najlepszych samochodach, z najlepszymi kierowcami, jak Sebastien Loeb. Będę do tego dążył. Dam z siebie wszystko, by jak najszybciej osiągnąć swój cel. Mam plan nie zrobić tego za pięć lat, tylko jak najszybciej się da - zapowiedział Eryk Goczał, który w tym roku ma jeszcze do zdania egzamin maturalny.