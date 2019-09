Ekstremalne ściganie w Gymkhana Grid 2019. "Dużo beczek i samochodów"

- Myślę, że Gymkhana Grid jest fantastycznym miejscem - powiedział kierowca rajdowy Petter Solberg - Zawodnicy pochodzą z różnych kategorii, mają różne samochody. Wszyscy dzielimy się informacjami i dajemy sobie wzajemnie motywację. To wspaniałe. Jest tu wszystko, czego potrzebujemy w sportach motoryzacyjnych - skwitował Norweg.

"Fajne wyzwanie"

Na wymagającym technicznie torze w Nadarzynie kierowcy ścigają się nie tylko ze sobą, ale także z upływającymi sekundami.



- Przygotowania do Gymkhany trwały długo, bo też trasa jest dosyć skomplikowana, więc wymaga przejeżdżenia - stwierdził kierowca rajdowy Jakub Przygoński - Mamy tu bardzo dużo beczek i samochodów, wokół których musimy przejechać. Pod kontenerami, za kontenerami. Wszystko trzeba zapamiętać, a przez minutę trzydzieści dobrze przejechać trasę. Jest to fajne wyzwanie. Do tej pory w czymś takim nie brałem udziału, więc fajnie jest się pościgać - wyjaśnił.

Zawody są oczywiście także bardzo emocjonujące dla fanów sportów samochodowych.



- Te fury są po prostu mega. Jak by je wszystkie do kupy zebrać, to pewnie w kosmos można by polecieć - ocenił dobitnie jeden z kibiców.

Terminarz zawodów:

godz. 15:25 - 19:00: Pojedynki Top 16 (wszystkie klasy)

Pojedynki Top 8 (wszystkie klasy)

Pojedynki Great 8 w kategorii Smoke And Style

19:00 - 19:45: Ćwierćfinały (wszystkie klasy)

Finały w kategorii Smoke And Style

19:45 - 20:00: Finały (wszystkie klasy)

20:00: Wręczenie nagród