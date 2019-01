Problemy Przygońskiego na Dakarze. "Gigantyczna awaria"

Jakub Przygoński jadący Mini zajął trzecie miejsce na trzecim etapie Rajdu Dakar z San Juan de Marcona do Arequipy w Peru. W klasyfikacji generalnej awansował na piątą lokatę. Wśród kierowców samochodów dobrze spisał się też ósmy w środę Aron Domżała (Toyota).

Jakub Przygoński jadący Mini zajął piąte miejsce na piątym etapie Rajdu Dakar z Tacny do Arequipy w Peru i utrzymał czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na szóste miejsce w kategorii quadów awansował Kamil Wiśniewski (Can-am).

Po piątym etapie Przygoński był na doskonałej, czwartej pozycji. W niedzielę na etapie z Arequipy do San Juan de Marcona miał jednak pecha. W jego samochodzie na początku rywalizacji awarii uległa skrzynia biegów. Nie udało się jej naprawić, trzeba było ją wymienić.

Przygoński stracił ponad godzinę, później starał się odrabiać straty, ale do mety dojechał na 13. pozycji, tracąc do zwycięzcy Francuza Sebastiena Loeba blisko półtorej godziny.

"Walczymy dalej"

"Gigantyczna awaria skrzyni biegów podczas dzisiejszego odcinka mogła wykluczyć nas z rywalizacji, ale się nie daliśmy! Jesteśmy na mecie! I walczymy dalej! Trzymajcie kciuki!" - napisał na Facebooku Przygoński.









W klasyfikacji generalnej Polak spadł na szóste miejsce. Po sześciu etapach polski kierowca Mini ma stratę ponad dwóch godzin do lidera. Jest nim ciągle Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który w niedzielę zajął drugie miejsce ze stratą 2.17 do Loeba, a jako trzeci na mecie etapu zameldował się Hiszpan Carlos Sainz ze stratą 6.56.

Polacy ze zmiennym szczęściem

W rywalizacji motocyklistów triumfował na szóstym etapie Chilijczyk Pablo Quintanilla. Maciej Giemza zajął 19. miejsce ze stratą 45.25, a Adam Tomiczek był 22. - strata 54.39. W klasyfikacji generalnej prowadzi Quintanilla, Tomiczek jest 21. a Giemza 28.

Źródło: gettyimages.com Tomiczek w akcji

Na piątym miejscu ukończył niedzielny etap w kategorii quadów Kamil Wiśniewski, który stracił ponad 50 minut do zwycięzcy i lidera klasyfikacji po sześciu etapach Argentyńczyka Nicolasa Cavigliasso. W "generalce" Wiśniewski awansował na czwarte miejsce, za trójką kierowców argentyńskich.



Do niedzielnego etapu nie wystartowała już załoga Aron Domżała i Maciej Marton. Pomimo starań nie udało się wydobyć ich toyoty z wąskiego kanionu, w który wjechali we mgle tuż przed końcem piątkowego etapu.

Źródło: EPA/ERNESTO ARIAS Piąty etap był ostatnim na tegorocznym Dakarze dla polskiej załogi



Ściągnięto na miejsce ośmiotonowy, wojskowy śmigłowiec transportowy, ale z uwagi na mgłę nie udało się wydostać ich maszyny z pułapki. Oznaczało to dla polskiej załogi koniec przygody z Dakarem, bo byli bez szans na dotarcie do biwaku w limicie czasu.

wyniki 6. etapu:



samochody:

1. Sebastien Loeb (Francja/Peugeot 3:39.21

2. Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota) 2.17

3. Carlos Sainz (Hiszpania/Mini) 6.56

...

13. Jakub Przygoński (Polska/Mini) 1:27.15



klasyfikacja generalna:

1. Al-Attiyah 21:01.31

2. Loeb 37.43

3. Stephane Peterhansel (Francja/Mini) 41.14

...

6. Przygoński 2:03.10



motocykle:

1. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) 3:50.47

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) strata 1.52

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.21

...

19. Maciej Giemza (Polska/KTM) 45.25

22. Adam Tomiczek (Polska/KTM) 54.39



Klasyfikacja generalna:

1. Quintanillia 20:45:13

2. Ricky Brabec (USA/Honda) strata 4.38

3. Toby Price (Australia/KTM) 5.17

...

21. Adam Tomiczek (Polska/KTM) 3:26.53

28. Maciej Giemza (Polska/KTM) 3:54.38