Polski dzień w Rajdzie Dakar. Etapowe zwycięstwo i drugie miejsce

To będzie nietypowy Rajd Dakar. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa, która spowodowały zmiany w normalnych przygotowaniach do rywalizacji. Zobacz fragment pierwszego odcinka "Raportu z Dakaru".

43. RAJD DAKAR - TRASA I LISTA STARTOWA

To był polski dzień w rywalizacji zdobywających coraz większą popularność pojazdów UTV. Domżała i Marton już w ubiegłym roku spisywali się bardzo dobrze, jednak wówczas problemy techniczne wyeliminowały ich z walki o zwycięstwo. W obecnej edycji także jadą w czołówce, a w środę odnieśli drugie etapowe zwycięstwo w karierze. O 2.44 wyprzedzili Goczała i Gospodarczyka, którzy po trzecim miejscu we wtorek, tym razem spisali się jeszcze lepiej.



Raport z Dakaru. Wszechobecny pył, piach i wielki sukces Polaka Kolejny... czytaj dalej » W klasyfikacji generalnej klasy T4 Domżała i Marton zajmują drugie miejsce, za Chilijczykami Francisco Lopezem Contardo i Juanem Pablo Latrachem Vinagre, do których tracą 3.18. Michał Goczał i Gospodarczyk plasują się na siódmej pozycji, a Marek Goczał i Rafał Marton na 11.



W klasyfikacji łączonej z klasą T3 pojazdów prototypowych Domżała i Marton także mieli najlepszy czas etapu, Michał Goczał i Gospodarczyk uzyskali czwarty rezultat, a Marek Goczał i Rafał Marton 13.

Jeden z najszybszych etapów

W kategorii samochodów bardzo równym tempem jedzie Jakub Przygoński. Kierowca Orlen Teamu uzyskał szósty czas, a trzeci kolejny etap wygrał Nasser Al-Attiyah (Toyota). Katarczyk o 11 sekund wyprzedził lidera rajdu Francuza Stephane'a Peterhansela (Mini), do którego w klasyfikacji generalnej traci już poniżej pięciu minut. Przygoński spadł z piątego miejsca na szóste, wyprzedzony przez dziewięciokrotnego mistrza świata WRC Francuza Sebastiena Loeba (Prodrive). Do miejsca na podium Polak traci jednak tylko niespełna 13 minut.



Życiowy sukces Polaków w Rajdzie Dakar. Poważny błąd i straty Carlosa Sainza Dobre wiadomości... czytaj dalej » - Etap czwarty był jednym z najszybszych do tej pory, trasa prowadziła przez góry i otwarte przestrzenie, utrzymywaliśmy auto na piątym i szóstym biegu. Po wczorajszych czterech przebitych oponach dzisiaj było zero! - relacjonował kierowca Orlen Teamu, który dzień wcześniej trzykrotnie zmieniał koło, a do mety dojechał na oponie, z której uchodziło powietrze.



Straty poniesione we wtorek próbuje odrabiać ubiegłoroczny zwycięzca Carlos Sainz (Mini). W środę do końca walczył o etapowe zwycięstwo, jednak przed finałowym pomiarem czasu stracił ponad dwie minuty i zajął czwarte miejsce. W klasyfikacji generalnej awansował jednak na trzecie.



Do środowego odcinka specjalnego nie przystąpili Holender Bernhard ten Brinke z byłym pilotem Przygońskiego Belgiem Tomem Colsoulem. Dzień wcześniej ich Toyota dachowała i uszkodzenia auta były na tyle duże, że zmusiły ich do wycofania się z rajdu. Z kolei awaria techniczna na początku oesu wyeliminowała z walki o wysokie miejsce w Dakarze inną Toyotę, prowadzoną przez Saudyjczyka Yazeeda Al Rajhi.

Czołówka motocyklistów traci

Bardzo interesująca jest rywalizacja motocyklistów. Kolejny raz czołówka poprzedniego etapu poniosła straty na kolejnym. W środę najszybszy był Hiszpan Joan Barreda Bort (Honda), który wyprzedził Rossa Brancha z Botswany (Yamaha) i Australijczyka Daniela Sandersa (KTM). Zawodnicy Orlen Teamu tym razem uzyskali podobne czasy - Maciej Giemza był 26., a Adam Tomiczek 27. (obaj Husqvarna).



Raport z Dakaru. Manewr wyprzedzania wyzwaniem. "Wciskam specjalny przycisk" Rywalizacja na... czytaj dalej » Prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął Francuz Xavier De Soultrait (Husqvarna), który o zaledwie 15 sekund wyprzedza Barredę Borta. Giemza utrzymał 20. miejsce, a Tomiczek awansował o jedno - na 26.



W kategorii quadów najlepszy był Argentyńczyk Manuel Andujar (Yamaha), a Kamil Wiśniewski (Yamaha) uzyskał ósmy czas. Po czterech etapach nowym liderem został drugi w środę Argentyńczyk Nicolas Cavigliasso (Yamaha). Zaledwie dziewięć sekund traci do niego Francuz Alexandre Giroud (Yamaha). Wiśniewski spadł z ósmego na dziewiąte miejsce, a do czołówki ma już ponad dwie godziny straty.



W rywalizacji ciężarówek w środę na czele przyjechały dwa Kamazy, a problemy techniczne zatrzymały na trasie próbującą z nimi rywalizować białoruską załogę Maza Siarhieja Wiazowicza.



W środę uczestnicy Dakaru pokonali trasę z Wadi ad-Davasir do Rijadu (813 km, w tym 337 km to odcinek specjalny). W czwartek czeka ich piąty etap z Rijadu do Burajdy (625 km/419 km).

Relacje z 43. Rajdu Dakar na antenach Eurosportu oraz w serwisie Eurosport.pl.

Wyniki 4. etapu:

motocykle

1. Joan Barreda Bort (Hiszpania/Honda) 2:46.50

2. Ross Branch (Botswana/Yamaha) strata 5.57

3. Daniel Sanders (Australia/KTM) 6.09

...

26. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 19.32

27. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 20.06

44. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 47.10

80. Jacek Bartoszek (Polska/KTM) 1:53.09



klasyfikacja generalna

1. Xavier de Soultrait (Francja/Husqvarna) 15:00.25

2. Joan Barreda Bort (Hiszpania/Honda) 15

3. Luciano Benavides (Argentyna/Honda) 3.24

...

20. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 36.24

25. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 55.58

44. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 3:03.28

75. Jacek Bartoszek (Polska/KTM) 9:07.21



samochody

1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 2:35.59

2. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 11

3. Henk Lategan, Brett Cummings (RPA/Toyota) 1.30

...

6. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 5.05



klasyfikacja generalna

1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 13:15.12

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 4.58

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania, Mini) 36.19

...

6. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 49.16



quady

1. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 3:29.13

2. Nicolas Cavigliasso (Argentyna/Yamaha) 1.08

3. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 3.52

...

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 31.58



klasyfikacja generalna

1. Nicolas Cavigliasso (Argentyna/Yamaha) 18:13.48

2. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 9

3. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 7.33

...

9. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 2:19.24