Przejechał trzy kilometry, złamał obojczyk. Nie ukończy trzeciego Dakaru z rzędu

Pierwszy etap Rajdu Dakar sensacyjnie wygrał litewski kierowca Mini Vaidotas Zala. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Pierwszy etap Rajdu Dakar wygrała rosyjska trójka Anton Szibałow, Dmitrij Nikitin oraz Iwan Tatarinow. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Pierwszy etap motocyklowej rywalizacji Rajdu Dakar wygrał Toby Price. Dobrze pojechali motocykliści Orlen Teamu Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Pierwszy z nich jest klasyfikowany na 28. pozycji, a drugi na 33. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Trzeci etap Dakaru rozpoczynał się i kończył w mieście Neom, w północno-wschodniej części Arabii Saudyjskiej. Motocykliści mieli do przejechania 504 km, z czego 427 stanowił odcinek specjalny.

Po wypadku był świadomy

Van Beveren pecha miał już kilka minut po starcie. Najechał na nierówność, jego motocykl przeleciał kilka metrów w powietrzu i Francuz nie zdołał utrzymać równowagi. Z impetem przewrócił się na piasek i sunął po nim kilkanaście metrów.









"Rano, trzy kilometry po starcie do trzeciego etapu Adrien poważnie się rozbił. Jest świadomy i trafił pod opiekę medyczną. Śmigłowcem przetransportowano go na biwak w Neom" - napisano na oficjalnym koncie kierowcy na Twitterze.



Jak poinformował organizator rajdu, jeżdżący w barwach Monster Energy Yamaha Rally Team Beveren doznał złamania obojczyka i stłuczenia biodra. Wskutek doznanych obrażeń musiał wycofać się z dalszego ścigania.

29-latek zajmował trzynaste miejsce ze stratą dwóch minut i 50 sekund do bezpośrednio wyprzedzającego go kolegi z zespołu Xaviera de Soultraita. Był to piąty start Beverena w Dakarze. Po raz trzeci z rzędu go nie ukończył.