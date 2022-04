Awantura o start polskich pływaków na igrzyskach znalazła swój finał

Krzysztof Chmielewski z czasem 1:55:77 zajął 4. miejsce w wyścigu na 200 m w pływaniu st. motylkowym. Jest to jego 2. najlepszy wynik w karierze, który zagwarantował mu awans do półfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanka Kaylee McKeown zdobyła złoty medal i pobiła rekord olimpijski na 100m stylem grzbietowym. Ustanowiony przez pływaczkę rekord to 57.47s. Na drugiej pozycji rywalizację ukończyła Kanadyjka Kylie Masse. Brąz trafił do Amerykanki Regan Smith. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanka Lydia Jacoby zdobyła złoty medal na 100m stylem klasycznym. Jest to już 250 złoty medal w pływaniu dla USA w historii igrzysk olimpijskich. Srebro trafiło do Tatjany Schoenmaker, a brąz do rodaczki Jacoby- Lilly King. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polka Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 5 pozycję co dało jej awans do kolejnego etapu rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz cały wyścig sztafet mieszanych 4x100 m. Reprezentacja Wielkiej Brytanii zdobyła złoty medal i ustanowiła nowy rekord świata. Srebro trafiło do Chińczyków, a brąz do Australii. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Związek namieszał, pływacy wracają do Polski ze łzami. Skąd to zamieszanie? Do Japonii... czytaj dalej » Sprawa ujrzała światło dzienne 17 lipca 2021 roku, gdy wszyscy polscy pływacy powołani do reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Tokio byli już w Japonii. Wtedy ogłoszono, że sześcioro z nich: Aleksandra Polańska, Dominika Kossakowska, Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Jan Hołub i Mateusz Chowaniec nie wystartuje w igrzyskach w Tokio.

Decyzję, podjętą wówczas przez poprzednie władze PZP z prezesem Pawłem Słomińskim, potwierdził wówczas Polski Komitet Olimpijski. "To efekt błędu przy zgłaszaniu zawodników do olimpijskiego startu" - napisano w oświadczeniu.

"Korekta Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w pływaniu to konieczność wynikająca z faktu, że PZP zgłosił do startu za dużo zawodników, a nie wszyscy - jak się okazało już w Japonii - mieli do niego wymagane uprawnienia. W dniu wylotu zawodników pływania na zgrupowanie w Takasaki – ok. 100 km. od Tokio – wszyscy sportowcy zgłoszeni przez związek widnieli w systemie kwalifikacji olimpijskich" - napisał wtedy PKOl w komunikacie.

Treść ugody utajniona

Otylia Jędrzejczak, która stanowisko prezesa związku objęła 25 września 2021 roku, poproszona o podanie szczegółów zawartej ugody z zawodnikami, przyznała na posiedzeniu, że jej szczegóły są objęte klauzulą poufności.

- Nie mogę ich ujawnić, proszę wybaczyć - powiedziała. Przyznała jednak, że ugoda w pewnym stopniu realizuje roszczenia finansowe, jakie szóstka zawodników miała do PZP. Rozmowy między związkiem a zawodnikami rozpoczęły się po tym, gdy sportowcy zdecydowali się wystąpić z roszczeniami na drogę sądową.

- Odbyliśmy trzy spotkania, brali w nich udział zawodnicy, ich przedstawiciel prawny, radca prawny PZP i przedstawiciele władz PZP. W pierwszym spotkaniu uczestniczył także poprzedni prezes związku. Sprawa została załatwiona, mam nadzieję, że już nigdy do podobnej nie dojdzie - podkreśliła pływacka mistrzyni świata.