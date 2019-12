Białaczka pokonana, pływaczka myśli o igrzyskach. "Wracam do życia"

18-letnia nadzieja japońskiego pływania zachorowała na białaczkę Utalentowana... czytaj dalej » "Koniec końców, wychodzę ze szpitala" - ogłosiła 19-latka.



"Za mną wiele trudnych dni, ale dostałam mnóstwo otuchy i wracam do życia" - dodała.



W jednym ze szpitali w Tokio leczyła się od lutego. Na początku roku wróciła z trzytygodniowego obozu przygotowawczego w Australii. Gdy otrzymała wyniki rutynowych badań, dowiedziała się o koszmarnej diagnozie.



- Jestem wstrząśnięta, nie mogę w to uwierzyć - przyznała wtedy przybita.



Ikee nie poddała się. Skupiła się na leczeniu i dziś triumfuje.



Na przyszłorocznych igrzyskach w Tokio nie wystąpi, jest na to za wcześnie. Na razie czeka na zielone światło od lekarzy na powrót do lekkich treningów w wodzie.

"Celuję w igrzyska w Paryżu w 2024 roku. Będę ciężko pracować, żeby sięgnąć tam po medale" - zapowiedziała w ostatnim wpisie w mediach społecznościowych.

Królowa basenu w Japonii

Japonka ma 19 lat i sporo lat pływania przed sobą. Mimo młodego wieku już jest bardzo utytułowana.



Była największą gwiazdą ubiegłorocznych Igrzysk Azjatyckich w Indonezji. Zdobyła osiem medali, w tym sześć złotych. Później w Japonii uznaną ją pływaczką roku. Jest posiadaczką sześciu rekordów kraju - na 50, 100 i 200 metrów stylem dowolnym, a także na 50 i 100 m motylkiem.



Ma na koncie również brązowe medale mistrzostw świata na krótkim basenie w Kanadzie (2016).



Gdy miała 16 lat, pojechała na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Na 100 m motylkiem zajęła szóste miejsce.