Katarzyna Wasick wywalczyła srebrny medal mistrzostw Europy w Rzymie

Krzysztof Chmielewski z czasem 1:55:77 zajął 4. miejsce w wyścigu na 200 m w pływaniu st. motylkowym. Jest to jego 2. najlepszy wynik w karierze, który zagwarantował mu awans do półfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanka Kaylee McKeown zdobyła złoty medal i pobiła rekord olimpijski na 100m stylem grzbietowym. Ustanowiony przez pływaczkę rekord to 57.47s. Na drugiej pozycji rywalizację ukończyła Kanadyjka Kylie Masse. Brąz trafił do Amerykanki Regan Smith. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanka Lydia Jacoby zdobyła złoty medal na 100m stylem klasycznym. Jest to już 250 złoty medal w pływaniu dla USA w historii igrzysk olimpijskich. Srebro trafiło do Tatjany Schoenmaker, a brąz do rodaczki Jacoby- Lilly King. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co do powiedzenia miał chorąży naszej reprezentacji.

Oto co miała do powiedzenia polska pływaczka po pobiciu swojego rekordu życiowego.

Polka Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 5 pozycję co dało jej awans do kolejnego etapu rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz cały wyścig sztafet mieszanych 4x100 m. Reprezentacja Wielkiej Brytanii zdobyła złoty medal i ustanowiła nowy rekord świata. Srebro trafiło do Chińczyków, a brąz do Australii. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

"Nic nie pamiętam z tego wieczoru". FINA zbada sprawę rzekomego odurzenia pływaczki narkotykami Kanadyjska... czytaj dalej » Wasick zajęła drugie miejsce z czasem 24,20 s. Sjoestroem triumfowała z wynikiem 23,91. Na trzecim stopniu podium stanęła Holenderka Valerie van Roon - 24,64.

Rywalka z najwyższej półki

Wasick to zdecydowanie najlepsza polska pływaczka w ostatnich latach, ale Sjoestroem to absolutna światowa gwiazda. Obie jeszcze w półfinałach zasygnalizowały, że to między nimi rozegra się walka o krążek z najcenniejszego kruszcu. Nasza reprezentantka awansowała do finału, zajmując pierwsze miejsce w swoim wyścigu (24,36). Szwedka w drugim półfinale ustanowiła najlepszy czas tej części rywalizacji - 24,27.

Polka przegrała z nią również podczas czerwcowych mistrzostw globu w Budapeszcie. Wasick srebro mistrzostw Europy zdobyła także dwa lata temu w stolicy Węgier.

Sjoestroem ma natomiast w dorobku m.in. cztery medale igrzysk olimpijskich, w tym złoty z Rio de Janeiro (2016) na 100 m st. motylkowym. Na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata stawała dziesięciokrotnie, a w ME najlepsza była już 16 razy. W Rzymie wcześniej triumfowała na 50 m stylem motylkowym.

To drugi medal Biało-Czerwonych w tej imprezie. W niedzielę brąz na 100 m stylem motylkowym wywalczył Jakub Majerski.

Kilka minut przed startem Wasick w finale 200 m stylem motylkowym wystąpił Krzysztof Chmielewski. Czas 1.56,43 dał mu ósme miejsce. Zwyciężył Węgier Kristof Milak - 1.52,01. Drugi był jego rodak Richard Marton - 1.54,78, a trzeci Włoch Alberto Razzetti - 1.55,01.