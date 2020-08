Z kubkiem na głowie, by nie uronić ani kropli. 70-letnia legenda podjęła wyzwanie

"Zawodnicy czują się jak astronauci, którzy wychodzą w przestrzeń kosmiczną" Czołowi polscy... czytaj dalej » 23-letnia Amerykanka pływaczką jest wybitną. W dorobku ma już pięć złotych medali olimpijskich i 15 mistrzostw świata. W pierwszych dniach sierpnia o następne walczyć miała na igrzyskach w Tokio. Plany runęły przez pandemię COVID-19. Ledecky postanowiła urozmaicić sobie samotne zajęcia, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

- Prawdopodobnie jedno z najlepszych przepłynięć w mojej karierze - wyznała.

Spitz: zrobiłem to

Rzucone na koniec nagrania wyzwanie podjął jej rodak, starszy o lat 47 Spitz. On na igrzyskach w Monachium, w roku 1972, sięgnął po siedem olimpijskich triumfów, dokładając je do dwóch zdobytych w Meksyku.

Fakt, że w basenie znacznie krótszym, ale wyczyn powtórzył, z kubkiem wody na głowie. Nie uronił nawet kropli.

- Zrobiłem to - ogłosił z dumą na zakończenie.



pic.twitter.com/ZGZlJ4TiBK — Mark Spitz (@markspitzusa) August 9, 2020