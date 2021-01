Mistrz olimpijski usłyszał zarzuty po ataku na Kapitol

Wdarł się na Kapitol w bluzie reprezentacji. Mistrz olimpijski rozpoznany przez kolegów Klete Keller,... czytaj dalej » Keller, który ma na koncie m.in. dwa złote medale olimpijskie w sztafecie 4x200 m, w czwartek zgłosił się na policję w stanie Kolorado. Po usłyszeniu zarzutów i potwierdzeniu udziału w ataku na Kapitol, został zwolniony do domu przez sąd federalny w Denver.

38-letni Keller jest oskarżony o łamanie prawa, przebywanie w rządowym budynku i na jego terenie bez zezwolenia oraz zakłócenie porządku publicznego.

Rozpoznali go koledzy i trenerzy

Amerykanin, który pływał w jednym zespole m.in. z Michaelem Phelpsem, obiecał, że będzie stawiał się na kolejne rozprawy. Otrzymał pozwolenie, by raz udać się do rodziny w Północnej Karolinie. Zabrano mu paszport i zabroniono jakichkolwiek innych podróży.

Zarzuty postawiono mu po tym, gdy rozpoznano go na nagraniach z monitoringu. Agenci federalni wcześniej konsultowali się z byłymi kolegami z reprezentacji USA i trenerami – wszyscy mieli potwierdzić, że to on widnieje na nagraniach. Na dodatek podczas zajęcia Kapitolu był ubrany w reprezentacyjną bluzę, co ułatwiło jego identyfikację.

Na nagraniach widać jak m.in. przepycha się z policjantami próbującymi zapanować nad sytuacją.



Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Ostatnio Keller pracował jako agent ds. nieruchomości. Zatrudniająca go firma poinformowała, że złożył wymówienie "ze skutkiem natychmiastowym".

Na podstawie wszystkich przedstawionych zarzutów, grozi mu do 11 lat więzienia.