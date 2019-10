Przyłapano go na dopingu, skończył karierę. "Bez względu na decyzję"

Dwukrotna mistrzyni świata odpiera ataki. "Jestem czysta" Sifan Hassan to... czytaj dalej » Dwyer to dwukrotny mistrz olimpijski w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym. Po złoto z kolegami z reprezentacji popłynął w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). W Brazylii był członkiem drużyny, w której występowali m.in. legendarni Michael Phelps i Ryan Lochte, zdobywcy w sumie 29 złotych medali olimpijskich.

Na kolejne igrzyska do Tokio Dwyer nie pojedzie. Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) zawiesiła go na 20 miesięcy. To efekt przyłapania pływaka na dopingu. Pod koniec poprzedniego roku u Amerykanina wykryto podwyższony poziom testosteronu. Pozytywny wynik przyniosły badania moczu, które przeprowadzono u niego między listopadem a grudniem 2018 roku.



Dyskwalifikacja zaczęła obowiązywać od 21 grudnia, objęłaby więc przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio.

Źródło: Getty Images Złota amerykańska sztafeta z Rio de Janeiro (Dwyer pierwszy z lewej)

Tabletki pod skórę

Jak wynika z dochodzenia organu arbitrażowego USADA, Dwyer stosował tabletki z testosteronem implementowane przez skórę w okolicę biodra. Taką formę leczenia miał mu przepisać dietetyk.



Lekarz miał twierdzić, że kontaktował się z Amerykańskim Komitetem Olimpijskim, który ponoć wyraził zgodę na zastosowanie takiej kuracji. Nie podano, co było powodem jej stosowania.



Ani pływak, ani jego dietetyk nie skontaktowali się za to z USADA, która - jak utrzymuje - wydałaby odmienną opinię.



Conor Dwyer Suspended 20 Months After Testing Positive for Anabolic Agent; Out of Olympic Trials - https://t.co/jKMo1fY2Znpic.twitter.com/4m3YNeVNZq — Swimming World (@SwimmingWorld) October 11, 2019





"Nieszczęśliwa pomyłka"

Przyłapany amerykański pływak wkrótce po opublikowaniu oświadczenia organu antydopingowego ogłosił, że nie tylko nie pojedzie na igrzyska, ale również daje sobie spokój z profesjonalnym pływaniem.



"Bez względu na decyzję organu arbitrażowego zdecydowałem się zakończyć karierę i zająć zawodowo czymś innym" - brzmi jego stanowisko.



Wpadkę dopingową nazwał "nieszczęśliwą pomyłką".

Conor Dwyer ma w dorobku również trzy złote medale mistrzostw świata.