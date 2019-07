Polski pływak był na dopingu, pojedzie na mistrzostwa. "To nie znaczy, że nic mu nie grozi"

Pawłowi Juraszkowi zabrakło 0,03 s do brązowego medalu pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie. Ostatecznie Polak zakończył rywalizację czwarty, a Konrad Czerniak był piąty.

Benjamin Proud wywiązał się z roli faworyta i wygrał wyścig na 50 metrów stylem dowolnym, zdobywając złoto w pływackich ME. Paweł Juraszek był w finale na ostatnim ósmym miejscu.

Polak złapany na dopingu może startować. "Odwołanie rozstrzygnięto pozytywnie" Zwrot w sprawie... czytaj dalej » Problemy rekordzisty na 50 metrów stylem dowolnym zaczęły się 25 czerwca.

Wtedy, jako pierwsi w kraju poinformowaliśmy, że podczas marcowego Grand Prix Polski w Lublinie wykryto u niego zbyt duże stężenie pseudoefedryny. To substancja stosowana w lekach na zapalenie górnych dróg oddechowych, rozszerza oskrzela i ułatwia oddychanie.



Juraszek tłumaczył się przebytym przeziębieniem. Tłumaczył, że dozwoloną dawkę pseudoefedryny przekroczył o 13 proc. Został tymczasowo zawieszony, miał nie pojechać na pływackie mistrzostwa świata, które w piątek rozpoczną się w Gwangju.



Tymczasem w jego sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot.



"Razem z trenerem Andrzejem Wojtalem będziemy uczestniczyć w tegorocznych mistrzostwach świata w Korei. Mój udział w mistrzostwach świata został zaaprobowany zarówno przez Polską Agencję Antydopingową POLADA, Polski Związek Pływacki, jak i Światową Federację Pływacką FINA" - ogłosił triumfalnie Juraszek w niedzielny wieczór w mediach społecznościowych.

24-letni pływak pojedzie na mistrzostwa świata, ale nie może spać spokojnie.

- Panel dyscyplinarny przy POLADA po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawodnika uznał, że należy zawiesić karę tymczasowej dyskwalifikacji do momentu właściwej rozprawy. Tą decyzją pozwolono mu startować w zbliżających się mistrzostwach. To nie znaczy, że zawodnikowi nic nie grozi. Oczywiście może się okazać, że za jakiś czas zostanie zdyskwalifikowany. Cały czas grozi mu teoretycznie do dwóch lat dyskwalifikacji - tłumaczy nam Michał Rynkowski, szef POLADA.

Dawki terapeutyczne

Juraszek przedstawił organowi dyscyplinarnemu Polskiej Agencji Antydopingowej m.in. recepty od lekarza.



- Przepisy stanowią, że jeśli zawodnik uprawdopodobni, iż stosował dawki terapeutyczne przed zawodami, bez związku z bezpośrednią rywalizacją sportową, to kara tymczasowej dyskwalifikacji może zostać zawieszona. W tym przypadku panel uznał, że zawodnik terapeutyczne zażycie leku uprawdopodobnił - dodaje Rynkowski.



Jego zdaniem Juraszek, jeśli zostanie zdyskwalifikowany, to na pewno nie na dwa lata.



- Z orzecznictwa w podobnych przypadkach wynika, że są to kary 3-6 miesięcy dyskwalifikacji lub nagany - zaznacza szef POLADA.

Rekordzista Polski

Ostatnio pływak był w bardzo dobrej formie. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw Polski w Łodzi wynikiem 21,45 s poprawił własny rekord kraju na 50 m stylem dowolnym.

W grudniu 2018 roku, na mistrzostwach świata na krótkim basenie w chińskim Hangzhou, Juraszek zajął piąte miejsce w finałowym wyścigu na tym dystansie. Cztery miesiące wcześniej w Glasgow był w swojej koronnej konkurencji ósmy w mistrzostwach Europy na basenie 50-metrowym.