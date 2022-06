Udany dzień polskich pływaków na mistrzostwach świata. Padły rekordy kraju

Amerykanka Lydia Jacoby zdobyła złoty medal na 100m stylem klasycznym. Jest to już 250 złoty medal w pływaniu dla USA w historii igrzysk olimpijskich. Srebro trafiło do Tatjany Schoenmaker, a brąz do rodaczki Jacoby- Lilly King. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polka Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 5 pozycję co dało jej awans do kolejnego etapu rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Dobry start i awans do finału. Polak w czołówce stu metrów stylem motylkowym Bardzo dobra... czytaj dalej » Wasick wygrała swój wyścig półfinałowy na 50 m stylem dowolnym, uzyskując 24,11 s, co jest nowym rekordem kraju.

Do finału awansowała z najlepszym czasem z całej stawki w półfinałach. Drugi wynik - 24,15 - uzyskała rekordzistka świata w tej konkurencji Szwedka Sarah Sjoestroem, która kilkanaście minut wcześniej wywalczyła czwarty z rzędu złoty medal na 50 m stylem motylkowym.

Dwukrotnie nowe rekordy Polski ustanawiał w piątek Masiuk. Rano na 50 metrów stylem motylkowym popłynął z czasem 24,64. Kilka godzin później uzyskał 24,48 i awansował do finału.

Najlepszy czas obu półfinałów w tej konkurencji uzyskał Amerykanin Justin Ress - 24,14, a minimalnie słabszy był jego rodak Hunter Armstrong - 24,16. Masiuk zakwalifikował się do finału z piątym czasem. Tomasz Polewka z wynikiem 25,28 zakończył zmagania na półfinale.

Siódmy wynik Majerskiego

Siódme miejsce w finale na 100 m stylem motylkowym zajął Majerski. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Kristof Milak - 50,14. Srebrny medal wywalczył Japończyk Naoki Mizunuma - 50,94, a brązowy Kanadyjczyk Joshua Liendo Edwards - 50,97.

Majerski jest rekordzistą Polski w tej konkurencji - w ubiegłym roku w Tokio uzyskał 50,92.

W porannych kwalifikacjach na 1500 m stylem dowolnym na 11. miejscu zmagania zakończył Krzysztof Chmielewski. Do finału zakwalifikowało się tylko ośmiu najlepszych pływaków.

19. tytuł Amerykanki

W finale na 800 m stylem dowolnym zwyciężyła Amerykanka Katie Ledecky, która tym samym wywalczyła 19. w karierze złoty medal mistrzostw świata. Została pierwszą w historii pływaczką, która w jednej konkurencji wygrała pięć finałów światowego czempionatu z rzędu.



Swimming - Katie Ledecky wins the women's 800m freestyle to become the FIRST swimmer to win a specific individual event at uccessive world aquatics championships. #FINABudapest2022#swimming — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) June 24, 2022





25-letnia pływaczka, która w dorobku ma też siedem triumfów w igrzyskach olimpijskich, zdominowała konkurencję. Uzyskała czas 8.08,04 i miała więcej niż 10,5 sekundy przewagi nad srebrną medalistką - Australijką Kiah Melverton. Brąz wywalczyła Włoszka Simona Quadarella.

Rywalizację na 50 m stylem dowolnym wygrał Brytyjczyk Benjamin Proud - 21,32. Drugie miejsce zajął Amerykanin Michael Andrew - 21,41, a trzecie - Francuz Maxime Grousset - 21,57. Paweł Juraszek odpadł w półfinale, a Konrad Czerniak - w eliminacjach.

Jedyny piątkowy rekord świata

W rywalizacji sztafet mieszanych 4x100 m stylem dowolnym padł jedyny tego dnia rekord świata. Czwórka z Australii uzyskała 3.19,38 i poprawiła wynik reprezentacji USA z 2019 roku o dwie setne sekundy. Srebrny medal wywalczyli Kanadyjczycy, w składzie z mającą polskie korzenie Penny Oleksiak, a brązowy Amerykanie. Polacy nie startowali.