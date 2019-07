Nie stanął na podium obok mistrza, dostał później owację na stojąco

Yang w niedzielny wieczór po raz czwarty z rzędu triumfował na 400 m kraulem, a Horton wywalczył srebro. To nie był koniec emocji.



25 km walki w wodzie, o tytule decydowały centymetry Blisko pięć... czytaj dalej » Australijczyk nie stanął podczas ceremonii medalowej obok Azjaty i odmówił uściśnięcia mu dłoni. W ten sposób wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że Chińczykowi w ogóle zezwolono na start w tej imprezie.



Pięć lat temu Yang był zawieszony na trzy miesiące za doping. We wrześniu ubiegłego roku doszło do nieprawidłowości przy wizycie kontrolerów w jego domu, którzy mieli pobrać próbki moczu i krwi. Międzynarodowa Federacja Pływacka (FINA) uniewinniła jednak utytułowanego zawodnika.

"Nie sądzę, bym musiał cokolwiek mówić"

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) ma jednak wątpliwości i na wrzesień wyznaczyła termin przesłuchania pływaka. W najczarniejszym dla niego scenariuszu może zostać nawet dożywotnio zdyskwalifikowany. Mimo to został dopuszczony do startu w MŚ, co nie spodobało się Hortonowi, który stanął za podium i nie brał udziału w tradycyjnym zdjęciu medalistów.



- Nie sądzę, bym musiał cokolwiek mówić. Jego zachowanie i to, jak ta sprawa jest załatwiana, przemawiają głośniej niż jakiekolwiek słowa - skwitował.

Źródło: Getty Images Najlepsi krauliści świata na 400 m: Mack Horton, Sun Yang i Gabriele Detti

Australijski pływak jako jedyny w ostatnich ośmiu latach pokonał na wspomnianym dystansie Yanga. Miało to miejsce podczas igrzysk w Rio de Janeiro. Wówczas także nie podał ręki Azjacie, a na późniejszej wspólnej konferencji prasowej nazwał go wprost oszustem dopingowym. Chińska federacja domagała się wówczas przeprosin, ale nic takiego nie nastąpiło.

- Brak szacunku wobec mnie nie jest problemem, ale nieokazywanie go Chinom jest przykre - podsumował wydarzenie w Gwangju złoty medalista.

Brązowy medalista odmówił

Były mistrz świata uratował topiącego się mężczyznę. "Zrobiłem to, co musiałem" Filippo Magnini,... czytaj dalej » Wśród pływaków od dawna wiadomo, że jego relacje z Australijczykiem są złe. Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Lilly King przyznała, że wielu z zainteresowaniem czekało na rozwój wypadków podczas ceremonii medalowej. Amerykanka później była w stołówce, gdy pojawił się w niej Horton. To tam wicemistrz globu dostał owację na stojąco od koleżanek i kolegów.



- To było świetne, że zawodnicy zjednoczyli się i poparli Macka. Nie sądzę, by ktokolwiek z FINA stanął w obronie sportowców, więc musimy to robić sami nawzajem - podsumowała.



Kolega z reprezentacji Hortona Mitch Larkin ocenił, że jego rodaka popiera w tej sprawie 99 procent zawodników. - Nie jest w tym sam. To, co zrobił, było bez wątpienia odważne. Bardzo go za to szanuję - zaznaczył.



W podobnym duchu wypowiedział się główny trener ekipy z antypodów Jacco Verhaeren. Nie wszyscy wśród pływaków jednak podzielają taki pogląd. - To jest opinia Macka, nie moja - podkreślił Brytyjczyk James Guy, który opisuje siebie jako bliskiego znajomego Hortona.