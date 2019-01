Podejrzenia pod adresem mistrza olimpijskiego. Jego próbki krwi mogły zostać zniszczone

Worek medali i jeszcze więcej bólu. 23-letnia mistrzyni olimpijska ma dość Missy Franklin ma... czytaj dalej » Zdaniem gazety szklane fiolki z pobraną od Sun Yanga krwią we wrześniu 2018 roku zostały roztrzaskane uderzeniem młotka przez ochroniarza lub chińskiego sportowca. Doniesienia mediów na ten temat różnią się między sobą. Jedne twierdzą, że zniszczenia dokonał ochroniarz, z innych wynika, że zrobił to pływak.



Międzynarodowa Federacja Pływacka (FINA) na początku stycznia uznała Suna Yanga za niewinnego w tej sprawie. Krajowy związek uważa, że pływak nie naruszył w niczym reguł antydopingowych.



Międzynarodowa Agencja Antydopingowa (WADA) rozważa zaskarżenie decyzji FINA do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Wpadł na dopingu

Chińczyka przyłapano na dopingu w maju 2014 roku, gdy wykryto w jego organizmie trimetazidin. Ukarano go trzymiesięczną dyskwalifikacją, ale pauzował w okresie bez startów.



Sun Yang ma przebogatą karierę. Jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim (na 200, 400 i 1500 m stylem dowolnym). Czternaście razy stawał na podium mistrzostw globu, w tym dziewięć razy zdobywał złoto.