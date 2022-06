Srebrna Katarzyna Wasick. Przegrała tylko z rekordzistką świata

Tokio. Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem...

Video: Eurosport

Polka Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 5 pozycję co dało jej awans do kolejnego etapu rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

