Drużyna z Europy triumfuje w Indianapolis. Bezkonkurencyjna Sarah Sjostrom

Już po pierwszym dniu zmagań w Indianapolis w walce o triumf w meczu grupy A liczyły się praktycznie tylko dwa zespoły: Energy Standard z dorobkiem 250 punktów oraz Cali Condors (229,5 pkt) z czwórką Polaków w składzie.

Zawodnicy Energy Standard już od pierwszych wyścigów sukcesywnie powiększali swoją przewagę nad najgroźniejszymi przeciwnikami. Rywalizację kobiet na 100 m stylem dowolnym wygrała niezawodna Sarah Sjostrom, czołowa pływaczka europejskiej drużyny. Na wysokim czwartym miejscu finiszowała jej partnerka z zespołu Penelope Oleksiak.

Energy Standard jeszcze lepiej zapunktowało w kolejnej konkurencji - 100 m stylem dowolnym mężczyzn, zdobywając dwa czołowe miejsca za sprawą Chada le Closa i Simonasa Bilisa.

Cali Condors zdołali odpowiedzieć tym samym w wyścigu na 100 m stylem klasycznym kobiet. Pierwsze dwie pozycje wywalczyły Lilly King oraz Molly Hannis. W tej samej konkurencji w wykonaniu mężczyzn ponownie dominowali jednak liderzy klasyfikacji generalnej, dzięki świetnej postawie Ilji Szymanowicza (1. miejsce) i Antona Czupkowa (3. miejsce).

Dzięki znakomitemu startowi w niedzielnej rywalizacji Energy Standard mieli już w tym momencie 300 punktów, wyraźnie dystansując ekipę z Kalifornii (266,5 pkt).

Kontratak Kondorów

W dalszej części zmagań rywalizacja ponownie nabrała jednak rumieńców. Drużyna z San Francisco wzięła się za odrabianie strat, głównie za sprawą świetnej postawy pań. Swój udział miała w tym również Katarzyna Wasick, płynąca w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym. Condors uplasowali się w tej konkurencji na dwóch pierwszych pozycjach.

Podobnie było w rywalizacji kobiet na 200 m stylem zmiennym, którą na czele ukończyły Melanie Margalis i Kelsey Wog. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn triumfował inny reprezentant Cali Condors - Mitch Larkin.

Mimo ich wysiłków jeszcze przed końcem drugiej fazy niedzielnych zmagań Energy Standard ponownie odskoczyli za sprawą Florenta Manaudou i Chada Le Closa (50 m stylem motylkowym), Klimienta Kolesnikowa (100 m stylem grzbietowym) i mieszanej sztafecie 4×100 m stylem dowolnym. Kolejny triumf zanotowała również Sarah Sjostrom na 50 m stylem motylkowym. Szwedka wygrała swój czwarty wyścig indywidualny w inauguracyjnym meczu ISL, umacniając swoją pozycję w rywalizacji o tytuł MVP.

Kropka nad i

Zwieńczeniem niedzielnych zmagań była najciekawiej zapowiadająca się konkurencja skins. Zawodnicy eliminowali się nawzajem, aż do wyłonienia najlepszej dwójki, która walczyła w finałowym wyścigu.

W rywalizacji pań wystąpiła Katarzyna Wasick. Wspólnie z klubową partnerką Olivią Smoligą awansowały do drugiego etapu, lecz tam bezkonkurencyjny okazał się duet Energy Standard: Sarah Sjostrom i Femke Heemskerk. W finale najlepsza okazała się Szwedka, pieczętując triumf swojego zespołu i zapewniając sobie tytuł MVP pierwszego meczu grupy A.



Wśród mężczyzn Cali Condors odpadli już w pierwszej fazie, którą wygrał Florent Manaudou (Energy Standard), przed Santo Condorellim (Aqua Centurions), Ben Proudem (Energy Standard) i Robertem Howardem (DC Trident).

Manaudou zdominował również dwa kolejne wyścigi z finałem włącznie, pokonując w nim klubowego kolegę Bena Prouda.

W ostatnich dwóch konkurencjach organizatorzy przewidzieli największą pulę punktów do zdobycia, dlatego nie może dziwić zdecydowana przewaga Energy Standard (521 pkt) nad resztą stawki w klasyfikacji końcowej. Cali Condors ukończyli zmagania z dorobkiem 425 pkt, DC Trident - 316,5 pkt, a Aqua Centurions - 290,5 pkt.