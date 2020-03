Radosław Kawęcki na kwarantannie z kolegami. Chcieli ściągnąć do domu basen

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

W specjalnym wywiadzie na Instagramie Eurosportu polski pływak Radosław Kawęcki opowiedział, jak wyglądają jego normalne przygotowania do sezonu startów i o zawodach International Swimming League.

Kwarantanna jest efektem powrotu z obozu przygotowawczego na Teneryfie. Zawodnicy zostali razem zamknięci na dwa tygodnie.

Suche treningi

Kawęcki bezkonkurencyjny. Kolejne złoto do kolekcji Radosław Kawęcki... czytaj dalej »

W domu pod Warszawą trójka pływaków cały czas stara się trenować. Nie jest możliwe ćwiczenie w wodzie, ale zawodnicy pracują nad formą, pomagając sobie wzajemnie i korzystając z porad trenerów.

- Nazywamy to obóz "Korona camp" - zdradza Kawęcki. - Fajnie, że w trójkę możemy spędzać czas, że nie jesteśmy osobno. Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie, że w gronie dobrych kolegów możemy trenować na sucho. Wspieramy się, codziennie wymyślamy sobie treningi, tak jak trenerzy, więc na pewno się nie nudzimy - podkreślił utytułowany pływak.

Nie ma nudy

Kawęcki mówi także o dobrej atmosferze panującej w miejscu odosobnienia, oraz o idei ściągnięcia… basenu. Specjalny, jednoosobowy zbiornik miał stanąć na posesji, ale decyzja o przesunięciu igrzysk na następny rok sprawiła, że tego ambitnego planu nie było sensu realizować. Kwalifikacje olimpijskie miały odbyć się w kwietniu i maju.

- Jest naprawdę fajna atmosfera, w ogóle się nie nudzimy. Czasem oglądamy jakieś seriale. Była też taka opcja, żebyśmy załatwili sobie tutaj basen z przeciwprądami. Myślę, że bylibyśmy w stanie to zrobić, ale dowiedzieliśmy się, że igrzyska są za rok. Dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy tak kombinować. Mam też taką opcję, by w moim domu rodzinnym postawić taki basen. Ale to jeżeli nie otworzą mi za miesiąc pływalni - powiedział Kawęcki, który jest rekordzistą Polski na 100 i 200 m stylem grzbietowym na długim i krótkim obiekcie.