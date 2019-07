Były mistrz świata uratował topiącego się mężczyznę. "Zrobiłem to, co musiałem"

Do dramatu doszło w niedzielne popołudnie na plaży Cala Sinzias w Cagliari. Jeden z turystów, pływający na materacu, nagle wpadł do wody. Według świadków, cytowanych przez gazetę "Corriere dello Sport", nie miał już sił, by chwycić porwany przez wiatr materac. Z kolei wersja podana przez BBC mówi, że doznał szoku termicznego.



Polski pływak był na dopingu, pojedzie na mistrzostwa. "To nie znaczy, że nic mu nie grozi" Paweł Juraszek,... czytaj dalej » Zaczął się topić. Jego wołanie o pomoc usłyszeli ratownicy, ale bliżej był kąpiący się Magnini. Były sportowiec nie wahał się ani chwili. Ruszył na pomoc. Podtrzymywał mężczyznę na powierzchni do momentu pojawienia się ratowników.

"Nie potrafił nic powiedzieć"

- Miał sporo kłopotów, był bardzo przestraszony - opowiadał Magnini "Corriere dello Sport". - Nie potrafił nic powiedzieć. Niełatwo było go umieścić w pontonie, więc skorzystaliśmy z materaców pożyczonych od kąpielowiczów.



- Zrobiłem tylko to, co musiałem - dodał na koniec.



37-letni Włoch podczas kariery dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo świata na 100 m stylem dowolnym. Bezkonkurencyjny był również na Starym Kontynencie. Na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku w Atenach wywalczył brązowy medal w sztafecie.



W zeszłym roku został zdyskwalifikowany na cztery lata za doping. Karę nałożył Włoski Trybunał Antydopingowy (TNA).