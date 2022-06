Uratowała pływaczce życie. "Musiałam zrobić wszystko, by przywrócić oddech"

Krzysztof Chmielewski z czasem 1:55:77 zajął 4. miejsce w wyścigu na 200 m w pływaniu st. motylkowym. Jest to jego 2. najlepszy wynik w karierze, który zagwarantował mu awans do półfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanka Kaylee McKeown zdobyła złoty medal i pobiła rekord olimpijski na 100m stylem grzbietowym. Ustanowiony przez pływaczkę rekord to 57.47s. Na drugiej pozycji rywalizację ukończyła Kanadyjka Kylie Masse. Brąz trafił do Amerykanki Regan Smith.

Amerykanka Lydia Jacoby zdobyła złoty medal na 100m stylem klasycznym. Jest to już 250 złoty medal w pływaniu dla USA w historii igrzysk olimpijskich. Srebro trafiło do Tatjany Schoenmaker, a brąz do rodaczki Jacoby- Lilly King.

Polka Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 5 pozycję co dało jej awans do kolejnego etapu rywalizacji.

Zobacz cały wyścig sztafet mieszanych 4x100 m. Reprezentacja Wielkiej Brytanii zdobyła złoty medal i ustanowiła nowy rekord świata. Srebro trafiło do Chińczyków, a brąz do Australii.

39-letnia Fuentes spisała się perfekcyjnie, ratując swoją zawodniczkę przed utonięciem. Jej natychmiastowa reakcja jest godna uznania tym bardziej, że nie spodziewała się omdlenia młodszej o 14 lat reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

- W ogóle nie sądziłam, że ona straci przytomność. Co prawda miała stopy trochę bledsze niż zazwyczaj, ale myślałam, że ma to związek z ogromnym wysiłkiem. Byłam dumna, bo to przecież finał mistrzostw świata. Sądziłam, że daje z siebie wszystko – powiedziała Fuentes, która to, co nastąpiło później nazwała "trudnym koszmarem".

O tym, że dzieje się coś niedobrego przekonała się, gdy Alvarez nie wypłynęła, by zaczerpnąć powietrza.

- W naszej dyscyplinie ważne jest, by po zakończeniu występu złapać oddech. Gdy tylko zaczęła opadać na dno, zorientowałam się, że zemdlała. Znam ją doskonale, widujemy się przez wiele godzin w ciągu dnia – relacjonowała trenerka.

- Od razu pomyślałam, że muszę ją wyciągnąć. Nie oczekiwałam, że ktoś skoczy. Nawet się nie zastanawiałam. Zrobiłam to możliwie najszybciej. To było 25 najdłuższych metrów mojego życia – przyznała.

Fuentes wskoczyła do wody w ubraniu. Od razu przekonała się, o ile więcej waży mokra koszulka polo i jak trudno nurkować w niej w basenie o trzymetrowej głębokości.

- Gdy dopłynęłam do Anity, dotykała już dna. Wykorzystałam je, by się odbić i wrócić na powierzchnię. Gdy się tam znalazłyśmy, zorientowałam się, że nie oddycha. Musiałam zrobić wszystko, by przywrócić jej oddech. Celem stało się odzyskanie przez nią przytomności. Mocno ją spoliczkowałam, nie pomogło.

Skuteczna metoda na odzyskanie przytomności

Trenerka nie miała wyboru, musiała spróbować czegoś boleśniejszego. - Przyciskasz mały paznokieć, bardzo, bardzo mocno czymś twardym, to jest niezwykle bolesne. Gdy osoba wciąż nie reaguje, masz wielki problem - zauważyła Hiszpanka.

W tym jednak przypadku zadziałało. Pod wpływem bólu ciało wytworzyło tak wiele adrenaliny, że Alvarez z miejsca odzyskała przytomność.

- Zaczęła na nas krzyczeć. Pytała, co wyprawiamy. Wiedziałam, że, dzięki Bogu, jest z nią dobrze. Potem wszystko wykrztusiła i zaczęła normalnie oddychać – zakończyła Fuentes.

Dla Amerykanki był to ostatni start w mistrzostwach świata w Budapeszcie. Na kolejne zgody już nie wyrazili miejscowi lekarze.