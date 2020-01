Nagród pieniężnych nie było i nie ma. Kalendarz z polskimi mistrzyniami i fundusz stypendialny na ratunek

Tchórz 17 stycznia opublikowała w mediach społecznościowych wpis.

"Zarówno do mnie jak i do innych medalistów Mistrzostw Polski bardzo często kierujecie pytanie: Jakiej wysokości są nagrody podczas krajowych mistrzostw? Nie ma nagród finansowych. Za zdobycie tytułu Mistrza Polski otrzymujemy medal, dyplom i 'jakiś gadżet'. Czasem za wygranie w klasyfikacji generalnej najlepsza zawodniczka oraz zawodnik dostaną jakąś 'większą' nagrodę finansową lub rzeczową" - zaczęła 27-letnia pływaczka (pisownia oryginalna).

"Taka jest niestety prawda. Słaba rozpoznawalność pływania powoduje, że Polski Związek nie jest w stanie nam zapewnić nagród pieniężnych. Od razu odpowiadam na zarzuty 'pływanie to pasja a nie zawód'. To błędne przeświadczenie. Każdy człowiek żeby osiągnąć mistrzostwo w jakiejkolwiek dziedzinie musi w to włożyć ogrom pracy i chciałby być za nią należycie nagrodzony" - dodała olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro.





"Ile zarobiłam? Zero"

Już raz rozpętała burzę w środowisku. W 2015 roku ujawniła, że po zwycięstwie w zawodach w Ciechanowie dostała... 200 zł. "Żenada" - skwitowała, ogniskując złość na organizatorze, którym był Polski Związek Pływacki.

Złote polskie pływaczki. Najlepsze w Europie Alicja Tchórz,... czytaj dalej » Teraz wystosowała kolejny apel, ale zaczęła też działać. Wspólnie z koleżankami ze sztafety 4x50 m stylem zmiennym, która w grudniu zeszłego roku okazała się najszybsza w Europie (w składzie były Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick), wzięły udział w sesji zdjęciowej. I tak powstał kalendarz na rok 2020.

Cena za jeden egzemplarz wynosi 59,99 zł. Wersja premium z dedykacją i autografami to 1000 zł za sztukę (poszły już cztery). W kilka dni udało się uzbierać 7,5 tys. zł (stan konta na 22 stycznia).

- W czasach juniorskich moi sąsiedzi myśleli, że sukcesy wiążą się z potężnymi gratyfikacjami finansowymi. Od 2008 roku, kiedy zdobyłam pierwszy seniorski medal mistrzostw Polski, nagrody za miejsca na podium są takie same. Medal i dyplom. A na podium do tej pory stawałam łącznie 146 razy. Ile zarobiłam pieniędzy za te sukcesy? Zero. Dlatego zrodził się pomysł, żeby razem z Fundacją Pływanie Polskie coś zrobić - tłumaczy Tchórz w rozmowie z eurosport.pl.



Uważa, że są w stanie sprzedać około 500 egzemplarzy kalendarza. Najlepiej byłoby znaleźć kupców na wszystkie - 700.



- Docelowo chcielibyśmy uzbierać 65 tysięcy. Całość kwoty zostałaby przeznaczona na nagrody dla medalistów majowych mistrzostw Polski w Lublinie. Przykładowo - pierwszy w danej konkurencji dostałby 700 zł, drugi 500, a trzeci 300 - snuje plany Tchórz.

Źródło: ROBERT PERRY/PAP/EPA Złota sztafeta. Od lewej: Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick

Sponsorzy nie walą drzwiami i oknami

O zgodę na rozpoczęcie akcji musiała poprosić Pawła Słomińskiego, prezesa Polskiego Związku Pływackiego.



Tchórz nie zawiodła w Glasgow. Czwarty medal polskich pływaków Alicja Tchórz... czytaj dalej » - Nie widzę w tym przedsięwzięciu nic niewłaściwego. Jest to kolejna inicjatywa jednej z naszych najbardziej utytułowanych pływaczek i jej koleżanek. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób nagrody mają być rozdzielone, ponieważ zawody typu mistrzostw Polski mają określony regulamin. Obecny daje możliwość przyznania nagród finansowych, ale nie określa ani ich wysokości, ani zasad podziału. Jeżeli ktoś decyduje się na ich ufundowanie, wcześniej zwraca się z oficjalnym pismem, zawierającym również propozycję zasad podziału środków, do zarządu PZP o zgodę - mówi eurosport.pl Słomiński.

- W mojej opinii, a także wielu innych trenerów, mistrzostwa Polski to zawody, w których walczy się nie o pieniądze, ale o tytuł. To powinno być motywacją dla uczestników. Z tego, co się orientuję, premie wypłacane są na przykład na mistrzostwach świata, a na mistrzostwach Europy już nie. Za wyniki osiągnięte w rywalizacji międzynarodowej nagrody przyznaje ministerstwo sportu, a także bardzo często miasto, gmina lub marszałek województwa - dodaje.



W lutym zbierze się zarząd PZP i jednym z punktów ma być omówienie inicjatywy kadrowiczek. Tak, aby w przyszłości przynajmniej spróbować opracować nowy regulamin mistrzostw Polski. Również to, w jaki sposób zebrane pieniądze miałyby zostać przekazane do związku.



Ale problemy są dużo większe. Polscy pływacy w ostatnich latach wielkich sukcesów nie osiągali. Sponsorzy nie walą drzwiami i oknami do związku.

- Trudno o sponsora dla federacji przy braku tak rozpoznawalnych postaci, jak chociażby w lekkiej atletyce. Natomiast większość naszych zawodników, tych ze ścisłej czołówki, ma podpisane indywidualne kontrakty - nie ukrywa Słomiński.

Najlepsi z najlepszych mogą zarabiać w Pucharze Świata albo w International Swimming League, powstałej niedawno jako pływacka Liga Mistrzów.

"Nie wypada mówić, że polskie pływanie dołuje"

Białaczka pokonana, pływaczka myśli o igrzyskach. "Wracam do życia" Najlepsza... czytaj dalej » PZP ratuje się dotacjami z ministerstwa sportu. - Wygląda to bardzo słabo. W 2016 roku dotacja ze środków budżetu państwa wynosiła 6,5 mln zł, dziś jest to 5, a były i 4 bezpośrednio po igrzyskach w Rio. Trzeba pamiętać, że w jej ramach musimy wypłacić obowiązkowo stypendia zawodnikom, to już koszt rzędu 600-700 tys. A nie mamy tylko pływania, bo są jeszcze skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłka wodna i pływanie na wodach otwartych. Pięć dyscyplin, na które, bez względu na poziom, musimy zabezpieczyć środki - podkreśla Słomiński.

A tych środków zawsze brakuje. - W tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować optymalnego, opracowanego przez trenera głównego reprezentacji programu przygotowań do igrzysk. O szkoleniu zaplecza kadry nie ma nawet co marzyć. Realizacja programu do Tokio opiewała na 3,5 mln złotych. To miały być wszelkie koszty związane ze szkoleniem zawodników mających realne szanse wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej, zgrupowania oraz zawody, zabezpieczenie w sprzęt i odżywki, wynagrodzenia dla trenerów itp. Po otrzymaniu wskaźnika finansowego z ministerstwa sportu szkoleniowiec musiał zredukować budżet do 2,5 mln - wyjaśnia szef PZP.

- W 2008 roku, gdy wkraczałam do dorosłej reprezentacji, pieniędzy było więcej. Na obozy zagraniczne, odżywki, a teraz brakuje na suplementację, specjalistyczne badania. Polski Związek Pływacki nie może polegać tylko na ministerialnych pieniądzach. Nie tak to powinno działać w pływaniu, które na świecie jest bardzo popularne, do tego daje mnóstwo medalowych szans. Z ostatnich mistrzostw Europy w Glasgow przywieźliśmy pięć krążków, wykonaliśmy fantastyczną robotę. Nie wypada ciągle mówić, że polskie pływanie dołuje - uważa Tchórz.

Pływaczka zapowiedziała, że jeśli za kilka miesięcy stanie na podium mistrzostw Polski, zrzeknie się finansowej premii. Przeznaczy ją na nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów, którzy będą rywalizować w lipcu.