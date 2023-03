Nocna wizyta w szpitalu i szybki zabieg. Problemy zdrowotne trenera Orlenu Wisły Płock

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Sabate prowadzi drużynę narodową Czech od roku. Zespołowi nie udało się awansować na mistrzostwa świata 2023 w Polsce i Szwecji, ale udanie rozpoczął walkę w eliminacjach mistrzostw Europy 2024.



Ostatnie sekundy i bramka. Szaleństwo i taniec radości Orlen Wisły Płock Co to były za... czytaj dalej » W meczu, który odbył się 8 marca, Czechy wygrały z wyżej notowaną Islandią 22:17. Na 12 marca zaplanowane zostało spotkanie rewanżowe na wyjeździe.

Jest już po zabiegu

Po meczu z Islandią trener Sabate kontynuował przygotowania z ekipą Czech do meczu rewanżowego. W nocy trafił do szpitala. Jak poinformował SPR Wisła Płock, szkoleniowiec od kilku dni miał problemy zdrowotne i tuż przed wylotem na mecz z Islandią trafił do szpitala w związku z problemami z nerkami.



Trener przeszedł zabieg i aktualnie przebywa pod opieką lekarzy. Jego stan jest stabilny i czuje się już znacznie lepiej. Zgodnie z komunikatem czeskiej reprezentacji, jest szansa, że Xavi Sabate wróci do drużyny w najbliższych dniach.



W Płocku trener Sabate ma się pojawić w przyszłym tygodniu, na 18 marca został zaplanowany mecz ekstraklasy z Sandrą SPA Pogonią Szczecin.