Podwójna interwencja i efektowny szpagat. Polka z najlepszą obroną w Lidze Mistrzyń

Po każdej kolejce LM eksperci telewizyjni Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) dokonują wyboru m.in. TOP 5 Saves. W miniony weekend za najefektowniejszą i najskuteczniejszą uznano obronę Gawlik, która w 19. minucie spotkania Perły z mistrzyniami Rosji najpierw skutecznie interweniowała po rzucie z dystansu Holenderki Lois Abbingh, a gdy odbitą przez Polkę piłkę przechwyciła Kristina Kożokar nie dała się pokonać rosyjskiej lewoskrzydłowej wykonując efektowny szpagat.



Wow ! Have you seen those saves ?

Once more time, #deloehfcl's goalkeepers have been excellent last weekend !



What's your favourite ? Say it out loud

@mkslublin@sgbbm@handballmost@Fradi_HUpic.twitter.com/ln3yXP5RZT — EHF Champions League (@ehfcl) November 11, 2019





Druga kolejka z rzędu z nominacją

W poprzedniej kolejce aż dwie interwencje lubelskich bramkarek z meczu z rumuńskim CSM Bukareszt znalazły się w najlepszej piątce - Gabrijeli Besen z pierwszej połowy (uznana jako druga) oraz Gawlik z końcówki spotkania.



Lubelska Perła przegrała dotychczas wszystkie pięć spotkań grupowych i na pewno nie awansuje do dalszej rywalizacji w LM. Trafi natomiast do fazy grupowej Pucharu EHF.