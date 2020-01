Kolejna kompromitacja piłkarzy ręcznych Boliwii. W całym meczu rzucili jedną bramkę

Podczas gdy najlepsze drużyny Europy rywalizują w mistrzostwach w Szwecji, Norwegii i Austrii, w Brazylii trwa pierwsza edycja mistrzostw Ameryki Południowej i Środkowej. Bierze w niej udział sześć reprezentacji. Cztery najlepsze zakwalifikują się na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Egipcie.

Trzy mecze i 214 straconych bramek

Różnica klas na brazylijskich mistrzostwach między najsłabszą reprezentacją, a pozostałymi jest ogromna. Zdecydowanymi autsajderami są Boliwijczycy i Paragwajczycy, którzy po trzech meczach mają zerowy dorobek punktowy. Zwłaszcza ci pierwsi notują niecodzienne rezultaty.

Najpierw ulegli Argentynie (7:82), a następnie Brazylii (9:77). W trzeciej kolejce w Marindze Boliwijczycy przeszli jednak samych siebie. Przez sześćdziesiąt minut rywalizacji z Urugwajem zdobyli tylko jedną bramkę, i to na dodatek pod koniec spotkania. Stracili aż 55, z czego 24 do przerwy. Ich bilans bramkowy w trzech meczach to: 17:214.



#handball Uruguay dio otro paso para clasificar a su primer Mundial masculino al ganarle 55-1 a Bolivia mientras que Brasil superó a Chile https://t.co/TjBcHJ6YDf — Referí (@Referiuy) January 24, 2020

"Historyczni" - napisała urugwajska gazeta "El Observador". Po siedem goli dla zwycięzców rzucili Nicolas Fabra i Federico Rubbo, a o jedno mniej trafienie zaliczyli Santiago Ancheta i Guillermo Milian.

Urugwajczycy po trzech kolejkach zajmują trzecie miejsce. Oprócz zwycięstw z Boliwią i Chile (28:25), na koncie mają też porażkę z Argentyną (17:33). To właśnie Albicelestes wespół z Brazylią z kompletem punktów przewodzą stawce.