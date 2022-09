Mistrz Polski już myśli o rewanżu z Barceloną. "Nikogo nie trzeba motywować"

Oglądaj Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze

Kielczanie po raz pierwszy od kilku lat rozegrali inauguracyjny mecz Ligi Mistrzów we własnej hali. Polski zespół rozpoczął spotkanie od mocnego uderzenia. Już w czwartej minucie wygrywał 4:0, a do przerwy 23:18.



Po przerwie obraz gry w starciu z francuską drużyną nie uległ zmianie. Gospodarze całkowicie panowali nad wydarzeniami na parkiecie, powiększając przewagę. W 53. minucie wygrywali już 38:29. Ostatecznie skończyło się wynikiem 40:33. Niebywały gol Francuza w Lidze Mistrzów. "Cała Hala Legionów wstała z miejsc" Dylan Nahi ma dar... czytaj dalej »

Gębala: faza grupowa nie wybacza

- Wrażenia mogą być tylko najlepsze. Podchodziliśmy do tego meczu z wielką dozą szacunku, bo to było pierwsze spotkanie, bardzo ciężki przeciwnik i musieliśmy się przygotować na bardzo szybką grę. Widać po wyniku, że to był szybki mecz. Cały kolektyw - bramka, skuteczność w ataku - pomogły i już w pierwszym spotkaniu udało nam się zdobyć 40 bramek, uważam to za superwynik - ocenił w studiu Eurosportu Gębala.

Kielczanom zabrakło jednego gola do wyrównania najlepszego wyniku pod kątem zdobyczy bramkowej. Co zjedliście na śniadanie, że tak dobrze funkcjonowaliście? - zapytał obrońcę Łomży Industrii reporter.

- Tu trzeba wziąć na poprawkę nie to, co zjedliśmy na śniadanie, tylko to, co zdarzyło się 19 czerwca, po prostu - odpowiedział gracz mistrzów Polski, nawiązując do przegranego po rzutach karnych finału Ligi Mistrzów z Barceloną. Okazja do rewanżu już za tydzień w czwartek. Wtedy, w 2. kolejce grupy B, dojdzie do spotkania obu zespołów.

- Nikogo nie trzeba motywować. Teraz trzeba tylko uspokajać, żeby skupić się na Kaliszu (najbliższy rywal kielczan w Superlidze), żeby Barcelona nie przysłoniła nam następnego meczu - podkreślił Gębala.

- Faza grupowa nie wybacza. Nie możemy pozwolić sobie na stratę jakichkolwiek punktów, jeżeli chcemy zająć pierwsze bądź drugie miejsce w grupie i awansować bezpośrednio do ćwierćfinału - dodał.

Wyniki i program meczów 1. kolejki grupy B:

THW Kiel - Elverum 36:26

Pick-Szeged - Barcelona 28:35

Łomża Industria Kielce - Nantes 40:33

Aalborg - Celje (czwartek, 18.45)