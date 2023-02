Genialny gol polskiego zespołu w Lidze Mistrzów

Od jednej do drugiej bramki i świetne interwencje obu bramkarzy.

Liga Mistrzów. Wysokie prowadzenie THW z Industrią do przerwy

Liga Mistrzów. Wysokie prowadzenie THW z Industrią do przerwy

Potężny rzut Igora Karacicia i zespół z Kielc zredukował swoją stratę do pięciu goli w meczu z THW.

Liga Mistrzów. Karacic potężną bombą dał znak do odrabiania...

Liga Mistrzów. Karacic potężną bombą dał znak do odrabiania strat

Liga Mistrzów. Kielce zbliżyły się do THW na dwa gole

Liga Mistrzów. Kielce zbliżyły się do THW na dwa gole

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Heroiczna, ale spóźniona pogoń Industrii. Druga porażka w Lidze Mistrzów Industria Kielce... czytaj dalej » Czwartkowy mecz w Kilonii od początku układał się dla kielczan fatalnie. Szwankowało wszystko, a gospodarze z wielkim spokojem zadawali kolejne ciosy. Krótko po przerwie uciekli już na różnicę dziesięciu goli, ale wtedy mistrzowie Polski zerwali się do walki. Zdołali zbliżyć się na dwa trafienia, ale ostatecznie zabrało im czasu. Przegrali 29:32, ponosząc drugą porażkę w rozgrywkach.

Handballowe fajerwerki

Ekipa Talanta Dujszebajewa wraca z Niemiec bez punktów, ale za to z akcją, która z pewnością zapadnie w pamięci kibiców na długo. Krótko przed ostatnią syrenę, kiedy mecz był rozstrzygnięty, prawdziwe handballowe fajerwerki pokazali Alex Dujshebaev i Dylan Nahi. Pierwszy błysnął podaniem bez patrzenia w stronę kolegi, a drugi zbiegł ze skrzydła i odwracając się już w powietrzu rzucił gola plecami do bramki. To nagranie można oglądać bez końca.

Oglądasz Wideo: Eurosport Liga Mistrzów. Piękna bramka Nahiego w meczu THW - Kielce