Rosjanie zostali i grają w Polsce. "Szanują klub, mają wśród Polaków wielu przyjaciół"

Oto co miał do powiedzenia zawodnik mistrza Polski po meczu z HBC Nantes.

Oto co miał do powiedzenia zawodnik Wisły Płock po meczu LM z Porto.

Walka Karaloka z Fabregasem: To nie są zapasy, to jest...

Walka Karaloka z Fabregasem: To nie są zapasy, to jest handball!

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze

Orlen Wisła zniknęła po przerwie. Bolesna porażka z Magdeburgiem Orlen Wisła Płock... czytaj dalej » Rozgrywający Dmitrij Żytnikow i Siergiej Kosorotow, podstawowi gracze Wisły, aktualnego wicemistrza Polski, mieli - jak przedstawiał w wywiadach Adam Wiśniewski, dyrektor sportowy płockiego klubu i były reprezentant Polski - stawić się 10 października w Moskwie na zgrupowaniu kadry. Wiśniewski przyznawał również, że ma związane ręce. Przepisy mówią jasno, że kluby mają obowiązek puścić zawodników, gdy wzywa ich reprezentacja, choć Rosja nie zagra w zbliżających się meczach eliminacji mistrzostw Europy.

W marcu, tuż po agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę, Sborna została wykluczona z międzynarodowej rywalizacji przez europejską i światową federację piłki ręcznej. Rosjanom pozostają organizowane na własną rękę spotkania towarzyskie.

Zniknęli z listy powołanych

Po kilku dniach okazało się, że 32-letni Żytnikow i 23-letni Kosorotow nie muszą wracać do ojczyzny. Ich nazwiska zniknęły z listy powołanych, którą można sprawdzić na stronie internetowej rosyjskiego związku.

- Nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale nas to już nie interesuje - mówi w rozmowie z eurosport.pl Wiśniewski.

W płockim klubie obawiano się, że po ogłoszeniu w Rosji częściowej mobilizacji wojskowej Żytnikow i Kosorotow mogli nawet nie wrócić do Polski. A są ważnymi postaciami zespołu, który walczy o tytuł w kraju i gra w Lidze Mistrzów.

- Trudno powiedzieć, czy czuli ulgę. Trzeba byłoby ich zapytać - dodaje dyrektor sportowy Wisły.

Polskie kluby zwalniały Rosjan

Strzelecki festiwal w Hali Legionów. Wolff wybronił zwycięstwo mistrzom Polski Trzecie... czytaj dalej » Po napaści Rosji na Ukrainę sportowcy z kraju agresora są niemile widziani. Światowe i europejskie federacje zakazują im występów, niemal we wszystkich dyscyplinach, choć są i wyjątki - w turniejach tenisowych (Rosjanie grają w nich pod neutralną flagą) czy w zawodowych ligach, np. w PGNiG Superlidze

Rosjanie byli wypraszani z polskich klubów. W piłkarskim Zagłębiu Lubin, klubie ekstraklasy, którego właścicielem jest spółka skarbu państwa KGHM Polska Miedź, w kwietniu rozwiązano kontrakty z Jewgienijem Baszkirowem i Ilją Żygulowem. "Gazeta Wyborcza" pisała, że władze Zagłębia - przynajmniej nieoficjalnie - dążyły do zakończenia współpracy z rosyjskimi zawodnikami.

To samo robiły niektóre polskie kluby z rosyjskimi żużlowcami, zanim Polski Związek Motorowy poszedł o krok dalej. Odgórnie narzucił, że Rosjanie mają zakaz ścigania się w Polsce, między innymi w najlepszej na świecie PGE Ekstralidze. W efekcie Betard Sparta Wrocław nie mógł wystawić mistrza świata z 2021 roku Artioma Łagutę.

W Wiśle dyskusji nie było

W Płocku nie myśleli o pożegnaniu Żytnikowa i Kosorotowa. Obaj reprezentują barwy Wisły od sezonu 2021/2022, podpisali dwuletnie kontrakty. Ten pierwszy zresztą wrócił do Płocka (grał tu w latach 2015-2017). Drugiemu wróżą świetlaną przyszłość, stąd głosy, że nie uda się go zatrzymać na dłużej, bo niemal na pewno trafi do mocniejszej ekipy.

- Nie dyskutowaliśmy nad rozwiązaniem z nimi kontraktów. Zresztą nie chcę więcej wypowiadać się na ten temat. Zależy nam, żeby Dmitrij i Siergiej skupili się na swojej pracy. Ich rodziny także żyją tutaj - mówi Wiśniewski.

Przypomina, że klub wydał w marcu oświadczenie, w którym zaznaczono, że cała społeczność Wisły potępiła rosyjską agresję. Dodano, że do tej społeczności należą również Żytnikow i Kosorotow.

Źródło: Getty Images Dmitrij Żytnikow ponownie jest zawodnikiem Wisły

- Klub mógłby zerwać umowy, gdyby zawodnicy złamali ich zapisy, ale Żytnikow i Kosorotow do tej pory wywiązują się z nich wzorowo. Są wartościowymi graczami naszej drużyny. Kibice ich cenią, a Dmitrij i Siergiej mieszkają tu ze swoimi najbliższymi i mają wśród Polaków wielu przyjaciół. Szanują klub i jego środowisko - tłumaczy prezes Wisły Robert Czwartek.

Na pytanie, czy odbyły się rozmowy w sprawie pozostania Rosjan w Wiśle z Polskim Koncernem Naftowym Orlen, spółką skarbu państwa będącą sponsorem generalnym klubu, Czwartek odpowiadać nie chciał.

Żytnikow i Kosorotow w czwartkowy wieczór zagrali w przegranym meczu Ligi Mistrzów z SC Magdeburg 27:33.

Źródło: Getty Images Siergiej Kosorotow jest ważnym graczem wicemistrzów Polski

"Nie zamierzamy bezpodstawnie kogoś wyrzucać"

Na oficjalnej stronie rozgrywek PGNiG Superligi w kadrach 14 zespołów - oprócz Żytnikowa i Kosorotowa - widnieją nazwiska jeszcze dwóch Rosjan.

W Azotach Puławy, brązowym medaliście poprzedniego sezonu, nieprzerwanie od 2014 roku gra bramkarz Wadim Bogdanow, wielokrotny uczestnik mistrzostw świata i Europy. - Nie było takiej opcji, żeby go pożegnać - mówi eurosport.pl prezes klubu Jerzy Witaszek.

- Wadim wrósł w nasze środowisko, tu urodziło się jedno z dwójki jego dzieci. Po wybuchu wojny nie dotarły do nas negatywne głosy ze strony kibiców, nie było hejtu, a sam zawodnik przyznał, że on i jego rodzina czują się dobrze w Polsce. Nie planują wyjeżdżać - dodaje.

- Jako klub podchodzimy do sprawy w ten sposób, że nie zamierzamy bezpodstawnie kogoś wyrzucać. A Wadim od początku negował wojnę w Ukrainie. Nie było żadnych podstaw, żeby rozwiązać z nim kontrakt - zaznacza Witaszek. I podaje przykład jednego z ligowych meczów w poprzednim sezonie, kiedy Bogdanow, Ukrainiec Ivan Burzak i Białorusin Aleksandr Baćko (obecnie gra w Górniku Zabrze) stali ramię w ramię na parkiecie z ukraińską flagą i hasłami potępiającymi rosyjską agresję.

W ekipie z Puław drugim Ukraińcem - oprócz Burzaka - jest grający trener bramkarzy Valentyn Koshovy. - Między nimi a Bogdanowem nie ma napięć - podkreśla Witaszek, który żałuje, że 36-letni Rosjanin nie może pomagać drużynie, która zajmuje piąte miejsce w tabeli. Doświadczony bramkarz przed startem rozgrywek uszkodził więzadła krzyżowe w kolanie. Jest po operacji, do gry wróci prawdopodobnie za dziewięć miesięcy. Jego umowa jest ważna do końca następnego sezonu.

Źródło: Maciej Kulczyński/PAP Wadim Bogdanow gra w Azotach Puławy od 2014 roku

Ukrainiec trenerem, w szatni Rosjanin

W Chrobrym Głogów, aktualnie szóstym zespole PGNiG Superligi, występuje z kolei na pozycji rozgrywającego Anton Otrezov. - Byłam o tyle w trudnej sytuacji, że trenerem w moim klubie jest Ukrainiec Witalij Nat. Pierwsze, co zrobiłam, to poprosiłam o rozmowę z nim. Chciałam wiedzieć, czy w ogóle rozważa współpracę z rosyjskim zawodnikiem. Nat odpowiedział, że nie ma to dla niego żadnego znaczenia, bo zna poglądy i nastawienie Otrezova. Nie wyobrażał sobie, żeby usunąć go z drużyny - mówi eurosport.pl prezes Katarzyna Zygier.

- Rozmawiałam też z Otrezovem, który zapewnił, że nie popiera wojny i Władimira Putina. Zresztą przyjął pod swój dach rodzinę z Ukrainy, dlatego nie miałam co do niego żadnych wątpliwości. Na jakiej podstawie, mając pracownika z Rosji i znając jego opinie oraz działania, mam go wyrzucać? Tu automatycznie nasuwa się inne pytanie: co z jego umową, jeśli zawodnik pójdzie do sądu i wygra sprawę? Kto zapłaci odszkodowanie za zerwanie kontraktu bez żadnych podstaw? - pyta Zygier.

Dodaje, że kibice nie protestują, bo Otrezov należy do ważnych graczy zespołu, w którym grają również Ukraińcy - bramkarz Anton Dereviankin i rozgrywający Oleksandr Tilte. - W szatni nie czuć między nimi niechęci - zaznacza prezes Chrobrego Głogów.

34-letni Otrezov, podobnie jak Bogdanow, ma dwójkę dzieci, a jedno przyszło na świat w Polsce. Kontrakt Rosjanina wygasa po tym sezonie. - O jego ewentualnym przedłużeniu jest jeszcze za wcześnie mówić - kończy Zygier.