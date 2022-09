Pusta bramka, gola nie ma. "Aż trudno w to uwierzyć"

Liga Mistrzów. Wisła prowadzi z Porto do przerwy

Liga Mistrzów. Wisła prowadzi z Porto do przerwy

Była 50. minuta meczu 1. kolejki. Orlen Wisła prowadziła już tylko 22:20 i w tym momencie grała w osłabieniu po dwuminutowej karze. Piłkę mieli Portugalczycy.

Fatalne pudło czy kapitalna interwencja?

Środkowy rozgrywający przyjezdnych Diogo Oliveira znalazł lukę w obronie gospodarzy i podał na prawe skrzydło do Miguela Alvesa. Ten zamarkował rzut i oddał piłkę wbiegającemu na koło Nikolajowi Laeso Christensenowi. Choć droga do bramki była otwarta - strzegący jej Kristian Pilipović spodziewał się rzutu ze skrzydła - gola w tej sytuacji nie było. Co się stało? Duński gracz Porto rzucił piłkę po koźle i ta przeleciała nad poprzeczką.

Liga Mistrzów. Kapitalna obrona bramkarza Wisły w meczu z Porto

- Ależ zagrali, ale nie trafili! - relacjonował komentujący mecz w Eurosporcie Krzysztof Bandych.

- Piękna akcja w wykonaniu Porto, ale nie zakończona bramką. Aż trudno w to uwierzyć - dodał Marek Rudziński, który dopatrzył się minimalnego, ale dotknięcia piłki przez bramkarza, co mogłoby tłumaczyć fatalne pudło. - Obronił to Pilipović, niesamowita sytuacja! - ocenił komentator.

Powtórki jednak tego jednoznacznie nie potwierdzają.

Ostatecznie wicemistrzowie Polski przetrwali kilkuminutowy przestój i wygrali 27:23. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był zdobywca siedmiu bramek dla Orlen Wisły Gonzalo Perez Arce. Pilipović natomiast mecz zakończył z 13 obronionymi rzutami (skuteczność na poziomie 36 proc.).

Liga Mistrzów. Wisła Płock pokonała FC Porto

Orlen Wisła Płock – FC Porto 27:23 (14:10)



Orlen Wisła: Kristian Pilipovic, Krystian Witkowski – Michał Daszek, Tin Lucin 3, Tomas Piroch, Abel Serdio 2, Leon Susnja, Daniel Sarmiento 1, Przemysław Krajewski 2, Gonzalo Perez 7, Mirad Terzic, Dawid Dawydzik, Lovro Mihic 4, Dmitry Żytnikow 5, Sergiej Kosorotow 3.



FC Porto: Nikola Mitrevski, Sebastian Frandsen - Pedro Valdes 2, Victor Iturriza, Victor Alvarez, Jakob Mikkelsen 3, Diogo Oliveira 5, Nikolaj Christensen 1, Rui Silva, Daymaro Salina 4, Ignatio Plaza, Jack Thurin 1, Diogo Branquinho 2, Miguel Alves 4, Fabio Magalhaes 1.



Karne minuty: Orlen Wisła - 8, FC Porto – 10 minut. Widzów: 3,5 tys.



czerwona kartka: FC Porto Ignacio Plaza za faul w 58. min. na Sergieju Kosorotowie.

Sędziowali: Robert Schulze i Tobias Tonnies z Niemiec.