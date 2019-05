Polki zmiażdżone w Zrenjaninie. Beznadziejna sytuacja przed rewanżem

Stawką dwumeczu z Serbią jest nie tylko awans do MŚ. Zespoły, które znajdą się w najlepszej ósemce światowego czempionatu wywalczą przepustki do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio 2020.

Polskie szczypiornistki zdawały sobie sprawę z wagi piątkowego spotkania i wierzyły w odniesienie korzystnego rezultatu przed rewanżem. Od początku spotkania można było jednak odnieść wrażenie, że przytłoczyła je atmosfera panująca w serbskiej hali. Mnożyły się błędy i straty po naszej stronie, brakowało odpowiedniej koncentracji.

Po niespełna dziesięciu minutach gry gospodynie prowadziły już 5:1, a Polki zmarnowały w tym czasie rzut karny wykonywany przez Monikę Kobylińską.

W kolejnych minutach podopieczne trenera Leszka Krowickiego zdołały zbliżyć się do rywalek na różnicę trzech bramek, lecz finisz pierwszej połowy meczu należał zdecydowanie do Serbek. Na cztery minuty przed końcem tej odsłony spotkania przewaga gospodyń wynosiła 13:10, jednak na przerwę schodziły już z prowadzeniem 17:11.

Motywacja nie zadziałała

Przed drugą połową Biało-Czerwone usłyszały kilka cierpkich słów od swojego szkoleniowca, ale nie były w stanie zatrzymać rozpędzonych rywalek, które stopniowo powiększały swoją przewagę. Po kilku minutach strata do miejscowych szczypiornistek była już dwucyfrowa.

Obraz meczu nie zmienił się już do końca spotkania i gospodynie ostatecznie zwyciężyły 33:19. Po słabym występie Polki mają już tylko iluzoryczne szanse na odrobienie szans przed własną publicznością. Z dobrej strony w polskiej ekipie zaprezentowała się tylko Kinga Achruk, która zdobyła osiem bramek.

Turniej finałowy MŚ odbędzie się w dniach 30 listopada – 15 grudnia 2019 w Japonii

