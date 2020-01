Polska - Szwecja [RELACJA]

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

22:06 Z grupy F awansują Słoweńcy i Szwedzi.

22:06 Polacy kończą mistrzostwa trzecią kolejną porażką. Wynik 26:28 wstydu nie przynosi, ale trzy spotkania pokazały, że jest światełko w tunelu dla polskiej, młodej reprezentacji w piłce ręcznej. Aż osiem bramek zdobył w tym meczu Szymon Sićko.



22:05

Zwycięstwo ze #SWE +11 było fantasmagorią. Wygrana, celem bardzo trudnym do osiągnięcia.

Było blisko. Mimo kilku przestojów, najrówniejszy mecz Polaków na Euro.#EHFEuro2020 — Michał Świrkula (@swirkula12) January 14, 2020

22:04 Koniec meczu.

60 minuta 26:28. Syprzak trafia na zakończenie meczu.

60 minuta Czas jeszcze dla Polaków. Minutę przed końcem.

59 minuta 25:28. Thurin trafia przypieczętowując zwycięstwo Szwedów. Piekielnie mocny rzut.

58 minuta 25:27. Dwie obrony Apppelgrena w dwóch kolejnych akcjach... Mógł być już remis.

56 minuta 25:27. Nilsson trafia, ale na szczęście szybko odpowiada Dawydzik po asyście Moryty.

55 minuta Tymczasem czas dla Szwedów. I za chwilę ostatnie 5 minut Polaków na mistrzostwach.

55 minuta 24:26. Z rzutu karnego Przybylski trafia tylko w poprzeczkę. Mogła być tylko jedna bramka straty. Do poprawki ten element. I to zdecydowanie!

54 minuta 24:26. Sićko niweluje straty.

52 minuta 23:26. Sićko sprytnie pokonuje bramkarza rywali. To dobrze rokuje na przyszłość 22-latka.

50 minuta 22:26. Morawski broni kolejnego karnego - tym razem Chrintza.

49 minuta 22:26. Moryto pokonuje Appelgrena z rzutu karnego.

48 minuta 21:26. Kontra Szwedów i gol Petterssona. Coraz gorzej to wygląda. O awansie nie ma już co marzyć, walczmy chociaż dzielnie do końca o dobry rezultat.

47 minuta 21:25. Znowu za łatwo na szóstym metrze - Nilsson.

47 minuta Czas dla trenera Polaków.

46 minuta 21:24. Źle się dzieje w ostatnich minutach, odskakują nam Szwedzi na trzy bramki po trafieniu Gottfridssona.

45 minuta 21:23. Dwie minuty kary dla Przybylskiego.

44 minuta 21:23. Du Rietz nie pozwala nam na remis. Ładna bramka.

43 minuta 21:22. Sićko! To jest jego połowa!

43 minuta 20:22. Są dwie minuty kary dla Henningssona. Nieprzepisowo zatrzymywał Morytę.

42 minuta 20:22. Rzut karny dla Szwedów. Petterson pokonał Korneckiego.

41 minuta 20:21. Du Rietz pokazuje swoje nieprzeciętne umiejętności.

40 minuta 20:20. Syprzak wykorzystuje podanie Przybylskiego. Brawo panowie.

40 minuta Po raz pierwszy na parkiecie dziś Mateusz Kornecki w polskiej bramce.

39 minuta 19:20. Du Rietz odnajduje Nilssona, a ten pokonuje Morawskiego. Bramka za bramkę w tej części.

38 minuta 19:19. Bramka Polaków po wrzutce! Przybylski do Sićki!

38 minuta 18:19. Du Rietz wykorzystuje błąd w polskiej defensywie. Łatwy gol dla gospodarzy.

38 minuta 18:18. Brawo! Znowu Sićko!

37 minuta 17:18. Syprzaka zatrzymuje Palicka, a chwilę później gol dla Szwedów. Znowu Gottfridsson.

36 minuta 17:17. Niesygnalizowany rzut Gottfridssona.

35 minuta 17:16. Sićko! Co za gol! Właśnie o to chodzi!

35 minuta 16:16. Nie na długo - wyrównuje Nilsson.

34 minuta 16:15. Moryto trafia po kontrze - trzecia bramka naszego skrzydłowego. Polacy znów na prowadzeniu.

33 minuta 15:15. Pięknie oszukał defensywę rywali Sićko.

33 minuta 14:15. Znakomicie przedarł się Gottfridsson.

32 minuta 14:14. Niestety, gra w przewadze to nie jest mocna strona Polaków - błąd Olejniczaka.

31 minuta 14:14. Dwie minuty dla Du Rietza za faul na Przybylskim. Wykorzystajmy to Polacy.

31 minuta 14:14. Znakomite dogranie Moryty do Syprzaka i nasz obrotowy trafia.

31 minuta 13:14. Wszystko gotowe - Polacy rozpoczynają II połowę.

21:19

21:12 13:14. To było naprawdę dobre 30 minut w wykonaniu Biało-Czerwonych. Gdyby nie przestój w drugiej części pierwszej połowy przy stanie 10:7, na przerwę to nasz zespół by prowadził.

30 minuta 13:14. Petterson trafia z karnego tuż przed końcem pierwszej połowy.

30 minuta 13:13. Z karnego trafia Przybylski! Jest przełamanie, jeśli chodzi o ten element.

29 minuta 12:13. Bramka dla Szwedów autorstwa Petterssona.

29 minuta 12:12. Czuwara ze skrzydła! Wcześniej podwójna interwencja Morawskiego.

27 minuta 11:12. Czuwara nie trafia nawet w bramkę z karnego...

27 minuta Dwie minuty kary dla Henningssona.

27 minuta 11:12. Majdziński trafia!

25 minuta 10:12. Błąd w ataku Polaków. Do pustej bramki trafia Tollbring.

24 minuta 10:11. Morawski zatrzymuje z siedmiu metrów Tollbringa! Jesteśmy w grze!

24 minuta 10:11. Dwie minuty kary dla Przybylskiego i karny...

23 minuta 10:11. Piękna bramka Thurina.

21 minuta 10:10. Zbyt łatwo Polacy w obronie i gol Nilssona. Z trzybramkowego prowadzenia nie zostało nic...

20 minuta 10:9. Niestety, chwilę później Palicka broni, a kontrę Szwedów na gola zamienił Henningsson.

20 minuta 10:8. Kolejny raz ze skrzydła trafia Tollbring.

19 minuta 10:7. Moryto po kontrze. Brawo! brawo! brawo!

18 minuta 9:7. Z drugiej linii trafia Sićko! Plus dwa dla Polaków.

16 minuta 8:7. Kapitalna akcja Olejniczaka! Chwilę wcześniej czujnie w bramce Morawski.

15 minuta 7:7. Moryto sam! Pięknie!

15 minuta 6:7. Chrapkowski popisuje się bardzo ładną, indywidualną akcją.

14 minuta 5:7. Moryto z karnego - Palicka broni. Z siedmiu metrów to trzeba trafiać...

13 minuta 5:7. Ale po chwili Tollbring rzuca ze skrzydła. Musimy gonić wynik.

12 minuta 5:6. Gębala jak na razie niemal bezbłędny, kolejny gol.

11 minuta 4:6. Z rzutu karnego Morawskiego pokonuje Tollbring.

11 minuta 4:5. I pierwsza kara dwóch minut w tym meczu - dla Syprzaka.

10 minuta 4:5. Z prawego skrzydła trafił Pettersson.

10 minuta 4:4. Moryto ładnie znalazł Gębalę, a ten przedarł się przez szwedzką obronę.

9 minuta 3:4. Zamiast 4:3, to rywale prowadzą po indywidualnej akcji Henningsson.

8 minuta 3:3 Łangowski rzuca, ale Palicka broni. Na szczęście, Morawski chwilę później też bez zarzutów.

20:36 3:3. Du Rietz ze środka! Ależ moc! Morawski bez szans.

6 minuta 3:2. Szczęśliwie, ale skutecznie - Maciej Gębala!

5 minuta 2:2. Z dobrej strony teraz pokalali się bramkarze: Palicka i Morawski.

4 minuta 2:2. Gottfridsson doprowadza do remisu. Bez krycia Szwed.

3 minuta 2:1. I jest pierwsze prowadzenie Polaków! Najpierw obrona Morawskiego, potem szybka akcja i gol Majdzińskiego.

2 minuta 1:1. Pilitowski szybko odpowiada. Brawo.

2 minuta 0:1. Du Rietz otwiera wynik spotkania, nie dając szans Morawskiemu.

1 minuta ROZPOCZYNAJĄ SZWEDZI!

20:29 I skład Szwedów: Palicka, Appelgren - Darj, Henningsson, Pettersson, Tollbring, Jeppsson, Pellas, Lagergren, Gottfridsson, Arnesson, A. Nilsson, Nielsen, Ekhdal du Rietz, Chrintz, L. Nilsson.

20:28 Polacy grają w składzie: Kornecki, Morawski - Olejniczak, Sićko, Majdziński, Łangowski, Pilitowski, Syprzak, Moryto, Jarosiewicz, M. Gębala, Przybylski, Bondzior, Dawydzik, Chrapkowski, Czuwara.





20:25

20:25 Statystyki po dwóch meczach nie przemawiają za naszą drużyną... Ale jesteśmy dobrej myśli.

20:23 W Goeteborgu trwa prezentacja obu drużyn. Za chwilę hymny.

20:19 Źródło: EPA/BJORN LARSSON ROSVALL Szwedzi Kim Ekdahl du Rietz i Jesper Nielsen w meczu ze Słowenią

20:13 Pamiętajmy, że Szwedzi, którzy w pierwszym meczu ograli Szwajcarię 31:24, grają dziś z nożem na gardle. Ich ostatnia porażka ze Słowenią 19:21 spowodowała, że zespół Trzech Koron nie może sobie odpuścić potyczki z Polakami. Co prawda przed sześcioma laty w duńskim Aarhus Biało-Czerwoni rozgromili Szwedów 35:25, ale wtedy była to zupełnie inna drużyna...

20:09 ME W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN - GRUPA F Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Porażki Bilans bramek 1. Słowenia

3

6

3

0

76:67 2. Szwecja 3

4

2

1 81:68 3. Szwajcaria 3

2

1

2 77:87 4.

Polska 3

0 0 3

73:85

20:08 Jeden warunek do awansu został już spełniony. To wygrana Słowenii ze Szwajcarią 29:25 w innym starciu 3. kolejki.