Misja niemożliwa polskich piłkarzy ręcznych. Dwa warunki do awansu

By awans stał się faktem, musi być spełniony także drugi warunek - Słowenia nie może stracić punktu w meczu ze Szwajcarią.



Szwajcaria też za mocna. Druga porażka Polaków w mistrzostwach Europy Po dwóch meczach... czytaj dalej » - Mission impossible - krótko skomentował szanse na wyjście z grupy selekcjoner Biało-Czerwonych Patryk Rombel.

Dwie porażki

Jego podopieczni do tej pory przegrali oba swoje mecze grupowe - ze Słowenią 23:26 i Szwajcarią 24:31, a we wtorek zmierzą się w wicemistrzami kontynentu, którzy w niedzielę nieoczekiwanie ulegli Słoweńcom 19:21.



Ta porażka spowodowała, że zespół Trzech Koron nie może sobie odpuścić potyczki z Polakami. Co prawda przed sześcioma laty w duńskim Aarhus Polacy rozgromili Szwedów 35:25, ale wtedy była to zupełnie inna drużyna.



Oprócz Szwecji współgospodarzami turnieju są Norwegia i Austria. Tytułu broni Hiszpania.



Wtorkowe spotkanie Polska - Szwecja w Goeteborgu rozpocznie się o godz. 20.30. Wcześniej - o 18.15 - na boisko hali Scandinavium wyjdą ekipy Słowenii i Szwajcarii.