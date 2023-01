Polska - Hiszpania w MŚ piłkarzy ręcznych: wynik i relacja na żywo

Jak on to zmieścił? Piotr Jędraszczyk pięknie trafia. 21-letni rozgrywający to przyszłość naszej piłki ręcznej. 20:23. Biało-Czerwoni dzielnie walczą.

Tak jest! Trzecia szansa na doprowadzenie do remisu udana. Szymon Sićko nie do zatrzymania. 16:16.

- Wiadomo, że ósemka to marzenie, które otworzy drzwi do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Ćwierćfinał, mecz w Gdańsku, to jest to miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć - powiedział selekcjoner Patryk Rombel.