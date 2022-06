Piłkarze ręczni Łomży Vive powitani w Kielcach jak zwycięzcy Ligi Mistrzów

20.06 | Dużo łez i emocji towarzyszyło ekipie Łomży Vive Kielce po przegranym finale Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W szatni przejmującą przemowę wygłosił trener Tałant Dujszebajew, który sporo uwagi poświęcił synowi Aleksowi. To on jako jedyny zmarnował rzut karny w decydującej serii.

Prowadzeni przez Tałanta Dujszebajewa kielczanie stoczyli w Kolonii niezwykły bój. W końcowych minutach podstawowego czasu gry mieli kilka okazji, by wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale wciąż czegoś brakowało. Ostatecznie to oni stanęli pod ścianą i ratowali się przed porażką w ostatnich sekundach, kiedy do siatki trafił Arciom Karalek.

Łzy i poruszająca przemowa. "Nie ma takiego ojca, który byłby bardziej dumny z syna" Dużo łez i emocji... czytaj dalej » W dogrywce również rozstrzygnięcia nie było, a w rzutach karnych jako jedyny pomylił się Alex Dujshebaev.

Wspólne świętowanie udanego sezonu

Puchar Ligi Mistrzów pojechał do Barcelony i choć samych zawodników porażka bardzo bolała, to już w poniedziałek ich fani zadbali o poprawę nastrojów.

Na fecie zorganizowanej w Kielcach była głośna muzyka, wspólne zdjęcia i rozdawanie autografów.

- Myślę, że graliśmy naprawdę dobrze. Można powiedzieć, że nie przegraliśmy meczu. Finał do końca był remisowy, a rozstrzygnęły dopiero rzuty karne, które są loterią. Na razie jest delikatna rozpacz, bo byliśmy bardzo blisko tego, o czym tutaj w Kielcach wszyscy marzyliśmy, a wróciliśmy tylko z brązowym medalem - powiedział podczas imprezy skrzydłowy Arkadiusz Moryto.

- Zgadzam się ze słowami prezesa Bertusa Servaasa, że nie przegraliśmy, że wygraliśmy srebrny medal. Byliśmy bliżej złota niż srebra, ale w przyszłym roku będziemy mieć jeszcze silniejszą chęć, żeby zdobyć ten puchar - dodał z kolei trener Dujszebajew.

Powitanie Łomży Vive Kielce po finale Ligi Mistrzów

Do 1993 roku najważniejszym trofeum w klubowej piłce ręcznej mężczyzn był Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Od kolejnego sezonu rozgrywki przybrały nową formę - Ligi Mistrzów EHF.



Od sezonu 2009/10 roku rozgrywki LM kończą się turniejem Final Four, który rozgrywany jest w Kolonii.

Barca - Łomża Vive Kielce 37:35 po karnych (14:13, 28:28, 32:32, karne 5-3).



Łomża Vive Kielce: Andreas Wolff, Mateusz Kornecki – Branko Vujović 4, Alex Dujshebaev 4, Arkadiusz Moryto 4, Arciom Karalek 4, Władysław Kulesz 4, Daniel Dujshebaev 4, Szymon Sićko 3, Nicolas Tournat 2, Dylan Nahi 2, Igor Karacić 1, Miguel Sanchez-Migallon, Michał Olejniczak, Paweł Paczkowski, Tomasz Gębala, Haukur Thrastarson.



Barca: Gonzalo Perez de Vargas - Aleix Gomez 9, Dika Mem 5, Timothey N’Guessan 5, Aitor Arino 3, Angel Fernandez Perez 3, Melvyn Richardson 2, Blaz Janc 1, Haniel Langaro 1, Thiagus Petrus 1, Luka Cindrić, Domen Makuc 1, Ludovic Fabregas 1, Youssef Ben Ali, Ali Zeinelabedin.