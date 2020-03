Koniec piłki ręcznej w tym sezonie. Mistrzostwo dla MKS Perły Lublin i Vive Kielce

Koronawirus sparaliżował rozgrywki we wszystkich sportach

Nie mogą grać, będą robić zakupy potrzebującym. "To nic wielkiego" Jak wykorzystać... czytaj dalej » "Ze względu na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, Komisarz Ligi, w porozumieniu z zarządem Superligi Sp. z o.o., odpowiedzialnej za zarządzanie rozgrywkami PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet, podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek sezonu 2019/2020" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Zdrowie najważniejsze

Końcowa kolejność jest zachowaniem miejsc w tabeli rozgrywek według punktacji uzyskanej w meczach rozegranych do dnia 12 marca 2020 roku.

- Zdrowie jest na pierwszym miejscu, dlatego w trosce o zawodniczki, kibiców, przedstawicieli mediów, a także wszystkich, którzy pracują przy organizacji meczów, decydujemy o zakończeniu rozgrywek. Zdajemy sobie sprawę, że wznowienie rywalizacji w tym sezonie byłoby niezwykle skomplikowane, a wręcz niemożliwe. Obecnie drużyny nie trenują i nie wiadomo, kiedy mogłyby wrócić do treningów. A muszą mieć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do rozegrania meczów w ostatniej fazie sezonu. To dla nas trudna decyzja, ale uważamy, że najlepsza. Wierzymy, że w przyszłym sezonie wszyscy wrócimy na boisko silniejsi – skomentował prezes spółki Marek Janicki.

Lublinianki po raz 22. w historii

Mistrzyniami Polski, po raz pierwszy w lidze zawodowej piłki ręcznej kobiet, a 22. w historii rozgrywek zostały zawodniczki MKS Perły Lublin, które zdobyły 53 punkty. Srebrny medal przypadł szczypiornistkom Metraco Zagłębie Lublin (49 punktów), a brąz - KPR Gminy Kobierzyce (39 punktów).

- Choć nastąpiło to w niecodziennych warunkach, nic nie może nam odebrać radości z tytułu, bo cały sezon byliśmy na pierwszym miejscu - powiedział trener lublinianek Robert Lis. - Możemy być zadowoleni z całego sezonu, bo mimo iż przez dłuższy czas trapiły nas liczne kontuzje, to przewodziliśmy ekstraklasie, w pewnym momencie mając 12-punktową przewagę nad drugim zespołem - podkreślił szkoleniowiec, który trzy sezony temu po raz pierwszy podjął pracę z drużyną kobiecą i dziś może z nią świętować trzeci mistrzowski tytuł z rzędu.

Źródło: Newspix MKS Lublin to najlepsza drużyna od dawna

W rywalizacji mężczyzn złoto po raz 17. w historii przypadło zawodnikom PGE Vive Kielce (72 punkty). Tuż za nimi uplasowali się szczypiorniści Orlen Wisły Płock (69) i NMC Górnika Zabrze (57).

- Ten tytuł nie smakuje tak jak poprzednie, ale to była rozsądna decyzja – powiedział trener Vive Tałant Dujszebajew. - To była jedyna rozsądna decyzja. W obliczu obecnej sytuacji, w której znajduje się cały świat, nie ma sensu nawet na ten temat dyskutować. Teraz wszyscy musimy trzymać się razem. Nasze zdrowie, zdrowie wszystkich ludzi jest najważniejsze. Razem musimy przetrwać ten trudny czas - dodał kirgiski opiekun kielczan.

Nie będzie żadnych spadków

Obraźliwy transparent na trybunach. Mistrz Polski zapłaci karę PGE VIVE Kielce... czytaj dalej » Ważna jest jeszcze jedna informacja. Nie będzie spadków. Podano, że wszystkie osiem drużyn z ligi kobiet i 14 z męskiej spełniło kryterium sportowe wymagane do otrzymania prawa do startu w rozgrywkach sezonu 2020/2021.

Prawdopodobnie wkrótce podobną decyzją podejmą także władze Polskiej Ligi Siatkówki, która zarządza Plusligą oraz Ligą Siatkówki Kobiet.

Wszystko ze względu na szerzący się w Polsce i na świecie koronawirus. W kraju wszystkie rozgrywki są zawieszone, hale, siłownie, baseny zamknięte. Sportowcy mogą trenować wyłącznie w swoich domach.

Na całym świecie zarażonych jest ponad 342 tys. osób, w tym ok. 14,7 tys. zmarło. W Polsce liczba potwierdzonych przypadków wynosi 649, w tym siedem zgonów.