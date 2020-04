Mecze eliminacyjne odwołane. Mistrzostwa świata bez polskich piłkarzy ręcznych

Sezon skrócony. Final Four Ligi Mistrzów bez polskich drużyn Szczypiorniści... czytaj dalej » Zespół trenera Patryka Rombla miał najpierw zmierzyć się w dwumeczu z reprezentacją Litwy. Gdyby Polakom udało się pokonać tę przeszkodę, miało ich czekać starcie z Białorusią. Stawką tego drugiego dwumeczu byłby awans do mistrzostw świata, które w 2021 roku odbędą się w Egipcie.

Trzynaście drużyn z Europy

EHF w związku z brakiem terminów na starcia eliminacyjne postanowiła je odwołać, a na mistrzostwa zakwalifikować drużyny na podstawie rankingu z tegorocznych mistrzostw Europy.

Polacy w styczniowej imprezie (Euro było rozgrywane w halach w Austrii, Norwegii i Szwecji) zaprezentowali się bardzo słabo, przegrywając wszystkie trzy mecze fazy grupowej. Biało-Czerwoni okazali się słabsi od Słowenii, Szwecji i Szwajcarii. Ostatecznie zostali sklasyfikowani na 21. miejscu. Ostatnią drużyną, która na podstawie rankingu zakwalifikowała się na mundial, jest 14. w końcowej klasyfikacji Francja.

Ze Starego Kontynentu na MŚ do Egiptu pojadą: Słowenia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Austria, Węgry, Białoruś, Islandia, Czechy i Francja. Już wcześniej awans wywalczyły Hiszpania, Chorwacja i Norwegia.