Brak doświadczenia atutem Łomży Vive w Final4? "Mamy więcej entuzjazmu niż oni"

31-latek jest jednym z najlepszych w swoim fachu. Aż trudno uwierzyć, że dopiero w tym roku zadebiutuje w wieńczącym sezon Ligi Mistrzów turnieju finałowym w Kolonii.

- Dla mnie bardzo duże znaczenie ma to, że turniej odbywa się w Niemczech. Pochodzę z Euskirchen, czyli 30-35 kilometrów od Lanxess Areny w Kolonii. Na dodatek pierwszy raz zagram w Final Four. Mistrzostwo Europy udało mi się tam zdobyć, teraz liczę na zwycięstwo w turnieju finałowym Ligi Mistrzów - podkreślił w rozmowie z reporterem Eurosportu bramkarz Łomży Vive, który do Kielc trafił trzy lata temu z THW Kiel.

Wolff: mamy po kilku zawodników na każdą pozycję

- Na występ w tym turnieju pracuje się cały rok dzień w dzień, tylko po to, by zagrać w Kolonii. Myślę, że jak już tam awansowałeś, to nie odczuwasz dużej presji, cieszysz się po prostu, że tam jesteś. Każdy ma możliwość pokazać, że jest najlepszym zawodnikiem czy najlepszym zespołem na świecie - dodał Niemiec.

Chociaż z czwórki uczestników kielecki zespół ma najmniej doświadczenia - w Final4 zagra po raz piąty - to Wolff wierzy, że to będzie atut mistrzów Polski.

- Mamy bardzo młodych zawodników, najmłodszy zespół. Dla wielu z nas to pierwszy występ w Kolonii w Final Four. Wszystkie pozostałe drużyny mają dużo więcej doświadczenia. Barcelona wygrała te rozgrywki rok temu, Veszprem praktycznie co sezon jest w czwórce, THW Kiel triumfował dwa lata temu. Dla nas jest to nowość. Sądzę, że dlatego mamy więcej entuzjazmu niż oni. Zawsze gdy robisz coś po raz pierwszy, podchodzisz do tego inaczej, niż gdy jesteś do tego przyzwyczajony - stwierdził.

- Każda drużyna ma takie same szanse, po 25 procent. Decydować może charakter każdej drużyny, to, kto ma lepszego bramkarza, lepsze gwiazdy. My mamy Igora Karacicia, Aleksa Dujshebaeva, którzy na swoich pozycjach są w najlepszej piątce graczy świata. Nasz największy plus to to, że mamy po kilku zawodników na każdą pozycję - podkreślił.

Wolff: za dużo rozmawiałem

Sam - jak stwierdził - czuje się dużo lepszym zawodnikiem niż choćby jeszcze kilka lat temu. W tym sezonie Ligi Mistrzów był jednym głównych bohaterów większości meczów Łomży Vive.

- Kiedy byłem młodszy, jednym z moich błędów było to, że za dużo rozmawiałem z zawodnikami z mojej obrony. Trener Talant Dujszebajew powiedział mi, że nie mogę tego robić cały czas, muszę koncentrować się na swojej pracy. Myślę, że to była dla mnie duża pomoc. Oczywiście, czasem musimy wymieniać swoje opinie, uwagi, komunikacja jest bardzo ważna między zawodnikami a bramkarzem, ale kiedy byłem młodszy, za robiłem to zbyt często - wyjawił Wolff.

Od pierwszego roku gry w Hali Legionów Niemiec zaimponował bardzo dobrą komunikacją w języku polskim.

- Nie myślę, że dobrze mówię po polsku, musze być szczery. Owszem, próbuję codziennie, mam dużo kolegów, którzy mi pomagają, np. Tomek Gebala i Krzysztof Lijewski grali w Niemczech i oczywiście perfekcyjnie mówią po niemiecku. Kiedy mam jakieś pytanie, zawsze mi wytłumaczą. Język polski jest bardzo trudny, jestem dumny, że ludzie mnie chwalą, ale czuję, że jeszcze mam dużo do nauki - podkreślił.

Final Four LM - program:

18 czerwca, sobota

Telekom Veszprem - Łomża VIVE Kielce (godz. 15.15)

THW Kiel - FC Barcelona (18.00)



19 czerwca, niedziela

mecz o 3. miejsce (15.30)

finał (18.00)