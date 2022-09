Orlen Wisła Płock - GOG Gudme. Gdzie oglądać mecz trzeciej kolejki Ligi Mistrzów?

Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych oglądaj w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Po dwóch kolejkach rozgrywek Ligi Mistrzów Orlen Wisła zajmuje piąte miejsce w tabeli grupy A z dorobkiem dwóch punktów. Płocczanie pokonali na inaugurację rozgrywek FC Porto 27:23, a potem ulegli PSG w Paryżu 33:37. Na swoim koncie mają 60 bramek rzuconych i 60 straconych.

Rywale wygrali pierwsze spotkanie z PPD w Zagrzebiu 31:27 i zremisowali u siebie z Dinamem Bukareszt 38:38. Z trzema punktami zajmują trzecie miejsce w tabeli.

LM piłkarzy ręcznych - grupa A # Drużyna Liczba meczów Bilans bramek Punkty 1. Magdeburg 2 65:53 4 2. Veszprem 2 71:62 4 3. GOG 2 69:65 3 4. PSG 2 71:69 2 5. Orlen Wisła 2 60:60 2 6. Dinamo Bukareszt 2 66:68 1 7. FC Porto 2 51:62 0 8. PPD Zagrzeb 2 52:66 0

Spotkanie trzeciej kolejki w Orlen Arenie zaplanowano na czwartek, 29 września. Początek o 18.45. Transmisję meczu wraz ze studiem z Płocka będzie można oglądać w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze piętnaście minut wcześniej.

Dla obu drużyn będzie to piąte starcie w historii. W Płocku górą dwukrotnie była Orlen Wisła: 27:24 w sezonie 2019/20 oraz 31:26 rok później. Z kolei w Danii wygrywali gospodarze - odpowiednio 28:27 i 30:27.

- Naszym celem jest wygranie z takimi rywalami, jak GOG, PPD Zagrzeb i Dinamo Bukareszt, ale także mamy zamiar sprawiać niespodzianki. Chcemy wyjść z grupy, a to oznacza, że musimy zająć minimum szóste miejsce - zapowiadał przed meczem dyrektor sportowy Orlen Wisły Adam Wiśniewski.

- Sporo wiemy o naszym rywalu. Bez wątpienia jest to młody zespół, tylko wsparty kilkoma doświadczonymi zawodnikami. W zdecydowanej większości są to Duńczycy, jest jeden Szwed i Słoweniec. Ich zaletą jest gra w obronie, ale potrafią też zaatakować z kontry. Nie są łatwym przeciwnikiem, ale my wygrywaliśmy z nimi zawsze na swoim terenie, czy to w meczach o punkty, czy o awans - zapewnił były znakomity skrzydłowy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu ORLEN Wisła Płock – GOG Gudme w ćwierćfinale Ligi Europejskiej

Program 3. kolejki grupy A:

środa

PPD Zagrzeb - FC Porto (18.45)

Telekom Veszprem - Dinamo Bukareszt (18.45)

SC Magdeburg - PSG (20.45)

czwartek

Orlen Wisła Płock - GOG Gudme (18.45)