Polki poza mistrzostwami Europy. Kluczowy triumf Hiszpanek

Biało-Czerwone we wcześniejszym środowym spotkaniu w Podgoricy uległy Czarnogórze 23:26, doznając swojej drugiej porażki w turnieju. Oznaczało to, że muszą liczyć na korzystne rozstrzygnięcie w ostatnim meczu naszej grupy, by znaleźć się w kolejnej rundzie mistrzostw.

Przed konfrontacją Niemek z Hiszpankami trzy drużyny liczyły się jeszcze w grze o pozostałe dwa miejsca premiowane awansem. Czarnogórki z kompletem zwycięstw miały już zapewnioną pierwszą pozycję w tej stawce. Z kolei Polska, podobnie jak reprezentacja Niemiec, miała na swoim koncie dwa punkty, a w najtrudniejszym położeniu był zespół z Półwyspu Iberyjskiego z zerowym dorobkiem. Polki zgasły po przerwie w Podgoricy. Stracona szansa na awans Reprezentantki... czytaj dalej »

Nerwy do samego końca

Ostatnie spotkanie grupy D było więc prawdziwą huśtawką nastrojów nie tylko dla jego uczestniczek, ale i dla oczekujących na rozstrzygnięcie Biało-Czerwonych. Z punktu widzenia naszej kadry najkorzystniejsze wydawały się wygrana Niemek lub remis. Oba scenariusze byłyby jednoznaczne z wyeliminowaniem Hiszpanek. W przypadku triumfu tych ostatnich Polki również pozostałyby w turnieju, ale do tego potrzebne było zwycięstwo różnicą minimum czterech goli.

Wieczorny mecz w Podgoricy od początku nie układał się jednak idealnie z perspektywy polskiej reprezentacji. Wysoka i aktywna obrona zawodniczek z Półwyspu Iberyjskiego sprawiła, że Niemki w pierwszych dziesięciu minutach rzuciły zaledwie dwie bramki. Hiszpanki również z trudem przedzierały się przez defensywę rywalek, ale zaliczyły w tym fragmencie gry o jedno trafienie więcej. Ostatecznie schodziły na przerwę z jednobramkową przewagą (11:10) po fantastycznym rzucie Jennifer Gutierrez Bermejo w końcówce pierwszej połowy.

W drugiej odsłonie gra toczyła się już bardziej pod dyktando reprezentantek Hiszpanii. Pewnie wykorzystywały one błędy przeciwniczek, które zbyt często gubiły piłkę w ataku, narażając się na kontry. W efekcie, nawet gdy Niemkom udawało się odrobić straty, po chwili znów przegrywały.

Hiszpanki do końca utrzymały kontrolę i zwyciężyły 23:21, dzięki czemu zakończyły rywalizację w grupie D na drugim miejscu. Niemki awansowały z trzeciego, a Polki pożegnały się z mistrzostwami Europy.