Szczypiorniści chcą MŚ bez kibiców. "Boimy się o nasze zdrowie"

Polska pokonała Turcję 29:24 w meczu eliminacji do mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej mężczyzn. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Turcja - Polska w eliminacjach do ME 2022 w...

Skrót meczu Turcja - Polska w eliminacjach do ME 2022 w piłce...

Reprezentacja Polski pokonała Turcję 29:24 w meczu eliminacji do mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej mężczyzn. Zobacz ostatnie akcje tego spotkania.

Polska pokonała Turcję w meczu eliminacji do ME 2022 w piłce...

Polska pokonała Turcję w meczu eliminacji do ME 2022 w piłce...

Zobacz świetną interwencję Piotra Wyszomirskiego, która napędziła kontrę zakończoną bramką rzuconą przez Dawida Dawydzika. Po tej akcji Polacy prowadzili z Turcją 5:4 w meczu eliminacji do mistrzosw Europy 2022.

Organizatorzy rozpoczynających się 13 stycznia MŚ dopuścili możliwość zajęcia 20 procent miejsc na trybunach, ale zdaniem zawodników wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem. Sportowcy obawiają się zakażenia koronawirusem.

Przedstawiciele IHF spotkają się w niedzielę z władzami Egiptu. Jak podała gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung", chodzi głównie o sprzeciw europejskich federacji.

- To prawda. Pismo zostało podpisane przez wszystkich kapitanów europejskich drużyn i skierowane zostało do prezydenta światowego związku Hassana Moustafy. Zależy nam na tym, by na trybunach nie zasiadali kibice. Boimy się o nasze zdrowie i możliwe zakażenie koronawirusem - przyznał niemiecki bramkarz Johannes Bitter.

"Szanujemy zdanie zawodników i rozumiemy ich obawy, dlatego postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z miejscowymi władzami" - przekazano w komunikacie IHF.

Mistrzostwa świata w Egipcie odbędą się w dniach 13-31 stycznia, z udziałem reprezentacji Polski, która dostała "dziką kartę". Zespół trenera Patryka Rombla w pierwszej rundzie MŚ zmierzy się w Kairze kolejno z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. Tytułu będą bronić Duńczycy.