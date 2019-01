Połączone siły obu Korei nie dały rady mistrzom. Francuzi wciąż bez straty punktu

W poniedziałek pierwszy punkt straciła występująca w tej grupie ekipa niemiecka, która w Berlinie zremisowała z dwukrotnym mistrzem świata (1993 i 1997) Rosją 22:22. Z kolei Brazylia po zaciętym meczu pokonała Serbię 24:22.

W końcówce drużyna z Bałkanów była o włos od wyrównania, jednak popełniała sporo prostych błędów, podczas gdy w ekipie rywali wyróżniał się rozgrywający Orlenu Wisły Płock Jose Guilherme de Toledo, który zdobył jedną z decydujących o zwycięstwie bramek. W sumie zaliczył pięć trafień i po raz trzeci w tym turnieju był najskuteczniejszym zawodnikiem w swojej drużynie.

Chorwaci gromią

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej na żywo tylko w Eurosporcie 1 Od poniedziałku... czytaj dalej » W meczu niepokonanych dotąd ekip w grającej w Monachium grupie B Chorwacja wysoko wygrała z Macedonią 31:22. W tabeli prowadzi jednak inny zespół bez strat punktowych - aktualny mistrz Europy Hiszpania, która w poniedziałek wymęczyła zwycięstwo nad Japonią 26:22, przegrywając do przerwy 10:11.



W grającej w duńskim Herning grupie C liderem jest drużyna gospodarzy, która odniosła trzecie zwycięstwo, tym razem nad Arabią Saudyjską 34:22. Czyste konto zachowała również druga w tabeli Norwegia (wygrana 34:24 z Austrią).



W grupie D w Kopenhadze wicemistrzowie świata sprzed czterech lat Katarczycy mieli niewiele do powiedzenia w meczu z Węgrami, który przegrali 26:32. Liderem jest Szwecja, która jako jedyna z drużyn grających w stolicy Danii ma na koncie komplet punktów. W poniedziałek zwyciężyła Angolę 37:19.

Turniej bez Polaków

Tytułu bronią Francuzi, którzy przed dwoma laty w finale rozegranym w Paryżu okazali się lepsi od Norwegów 33:26. Polacy, którzy w dorobku mają jeden srebrny i trzy brązowe medale, nie zakwalifikowali się do finałowego turnieju pierwszy raz od 2005 roku.



Mecze o trzecie miejsce i o złoto zostaną rozegrane 27 stycznia w duńskim Herning, w hali Jyske Bank Boxen, która może pomieścić 15 tysięcy widzów.





Wyniki poniedziałkowych spotkań i tabele:



Grupa A (Berlin)

Brazylia - Serbia 24:22 (14:11)

Rosja - Niemcy 22:22 (10:12)

Francja - Korea 34:23 (17:16)



M Z R P bramki pkt



1. Francja 2 2 0 0 90-66 6

2. Niemcy 3 2 1 0 86-62 5

3. Rosja 3 1 2 0 86-79 4

4. Brazylia 3 1 0 2 67-80 2

5. Serbia 3 0 1 2 73-86 1

6. Korea 3 0 0 3 69-98 0



Grupa B (Monachium)



Islandia - Bahrajn 36:18 (16:10)

Chorwacja - Macedonia 31:22 (16:11)

Hiszpania - Japonia 26:22 (10:11)



M Z R P Bramki Pkt



1. Hiszpania 3 3 0 0 91-69 6

2. Chorwacja 3 3 0 0 97-76 6

3. Macedonia 3 2 0 1 88-83 4

4. Islandia 3 1 0 2 88-81 2

5. Japonia 3 0 0 3 77-99 0

6. Bahrajn 3 0 0 3 64-97 0





Grupa C (Herning)



Tunezja - Chile 36:30 (18:15)

Norwegia - Austria 34:24 (16:13)

Dania - Arabia Saudyjska 34:22 (17:11)



1. Dania 3 3 0 0 109-60 6

2. Norwegia 3 3 0 0 108-69 6

3. Austria 3 1 0 2 77-88 2

4. Tunezja 3 1 0 2 82-100 2

5. Chile 3 1 0 2 78-99 2

6. Arabia Saudyjska 3 0 0 3 65-103 0



Grupa D (Kopenhaga)



Węgry - Katar 32:26 (16:11)

Egipt - Argentyna 22:20 (8:9)

Szwecja - Angola 37:19 (19:14)



1. Szwecja 3 3 0 0 95-59 6

2. Węgry 3 2 1 0 91-75 5

3. Katar 3 1 0 2 77-79 2

4. Egipt 3 1 0 2 69-75 2

5. Angola 3 1 0 2 67-94 2

6. Argentyna 3 0 1 2 61-78 1