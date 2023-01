Bohater mógł być tylko jeden. Bramkarz Polaków przechodził samego siebie

Bramkarz Industrii Kielce świetnie spisał się już w środowym spotkaniu z Hiszpanią. Wtedy jednak Polakom, nie udało się odnieść zwycięstwa.

- Cieszę się, że udało mi się utrzymać koncentrację przez 60 minut, bo to nie zawsze jest łatwe. Dzisiaj to wyglądało w miarę dobrze - ocenił po wygranym 27:20 starciu z Czarnogórą, w którym miał aż 50-procentową skuteczność. Polacy pokazali charakter z Czarnogórą. Efektowne zwycięstwo Reprezentanci... czytaj dalej »

Kornecki: człowiek się nakręca

Polacy stracili już szanse na awans do ćwierćfinału i kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, ale w piątkowym meczu pokazali, że walczą o zwycięstwo w każdym meczu. Kornecki znakomicie w niego wszedł, bo już w swojej pierwszej interwencji powstrzymał rywala w sytuacji sam na sam.



- Te pierwsze interwencje są bardzo ważne, człowiek się nakręca, ale jak już mówiłem mecz trwa 60 minut i nie można stracić koncentracji. Wszyscy razem walczyliśmy - powiedział.



Kornecki nie tylko bronił, ale zapisał także na swoim koncie jedno trafienie, gdy wykonał rzut przez całe boisko do pustej bramki. To był jego piąty gol w meczu reprezentacji.



- Ostatnio w kadrze rzuciłem gola chyba rok temu. Ciężko mi sobie przypomnieć. Jedyną bramką, jaką pamiętam, to ta zdobyta z meczu z Norwegią, który jednak wysoko przegraliśmy - przyznał.

- Nie wiem, czy to był mój najlepszy występ w reprezentacji. Możliwe, że tak - ocenił.

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Kornecki dał dobrą zmianę w polskiej bramce

Rombel: nie szukam uproszczeń, tylko odpowiedzi

Zadowolenia z postawy nie tylko bramkarza, ale i całej drużyny nie krył trener reprezentacji Polski Patryk Rombel. - Nie uważam, że to brak presji był powodem naszego udanego występu. Świetne spotkanie rozegraliśmy także dwa dni temu z Hiszpanią, a wtedy presja była ogromna. Ja nie szukam uproszczeń, tylko odpowiedzi. Różnica ze spotkaniem z Czarnogórą była taka, że po drugiej stronie tej jakości było mniej i my potrafiliśmy to wykorzystać - stwierdził.

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Rombel mógł być w końcu zadowolony po meczu Polaków

Polaków czeka jeszcze jeden mecz na tym turnieju - w niedzielę w krakowskiej Tauron Arenie zmierzą się z Iranem.



- Byłem dumny z podejścia zawodników do tego meczu, mimo że straciliśmy już szansę awansu do ćwierćfinału i kwalifikacji olimpijskich. To był nasz cel, nasze marzenie. W tym momencie nie mamy jeszcze takiej jakości. Mogę zapewnić, że podejście do meczu z Iranem będzie takie samo. Mamy zespół, który wychodzi na parkiet i walczy - podsumował Rombel.